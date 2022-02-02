В Старом городе Таллинна в квартире обнаружены тела двух человек

Вчера в 14:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Старом городе Таллинна обнаружены тела двух человек. Приехавшие на место полицейские обнаружили в квартире тела 23-летней женщины и 47-летнего гражданина Финляндии с огнестрельным ранением. Также в квартире было обнаружено огнестрельное оружие, происхождение которого известно.

”Полиция выяснила, что потерпевшие являлись знакомыми. Вчера на месте происшествия работала следственная группа. Сегодня стало известно, что выстрелы были произведены из огнестрельного оружия, найденного на месте происшествия. В целях установления обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство для проведения различных процессуальных действий на месте происшествия. Однако, по текущей версии следствия, к происшествию не причастны третьи лица, предполагаемый преступник скончался и никакой опасности для кого-либо не существует”, — прокомментировал руководитель отдела преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Полиция ранее не располагала информацией о предыдущих конфликтах между погибшими. ”Два человека погибли, и их жизни не вернуть. Мы постараемся выяснить все обстоятельства этой трагедии, что очень важно для близких погибших”, — добавил Хиско Вареc.