Wolt расширяется: услуги компании теперь доступны в Нарве и Нарва-Йыэсуу

”Расширение в Нарве — большая радость для нас. Теперь мы затрагиваем очень разные целевые группы и уголки Эстонии. Мы особенно рады бонусу в виде Нарва-Йыэсуу. На данный момент мы пока не сотрудничаем с ресторанами в Нарва-Йыэсуу, но наши услуги, которые делают повседневную жизнь намного проще, доступны как для пользователей из Нарвы, так и из Нарва-Йыэсуу”, — сказала генеральный директор Wolt в странах Балтии Лийз Ристал.

В Нарве на платформе Wolt уже доступны такие рестораны и магазины как Sushi King, McDonald’s, PetCity и другие. ”Суть нашего бизнеса — увеличить количество заказов и продаж у ресторанов- и магазинов-партнёров, предоставить возможность гибкого заработка нашим партнёрам-курьерам, а самое главное — сделать жизнь людей легче. Теперь мы можем сделать это и в Нарве,” — добавила Ристал.

С прибавлением Нарвы и Нарва-Йыэсуу к Таллинну, Тарту и Пярну, Wolt работает в пяти городах Эстонии.

Wolt — технологическая компания, которая помогает легко открывать для себя лучшие рестораны и местные магазины и заказывать из них еду домой или в контору. Wolt сотрудничает с десятками тысяч торговых партнёров, а также с более чем 100 000 курьеров в 23 странах и более чем 250 городах.