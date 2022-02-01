В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Нарва погибла женщина, серьезно пострадали два человека

Авария произошла в 09:03 на 173 км шоссе Таллинн-Нарва.

По предварительным данным, следовавший в сторону Таллинна автомобиль Chevrolet Cruze столкнулся с фургоном Renault Mascott. Также с этими транспортными средствами столкнулись еще два автомобиля.

Находившаяся в автомобиле Chevrolet 40-летняя женщина получила настолько тяжелые травмы, что спасти ее жизнь не удалось. В результате аварии серьезно пострадали водители автомобилей Renault и Chevrolet, которые были доставлены в больницу.

Работавший на месте происшествия патрульный полицейский Айнар Неэро сказал, что надо быть предельно осторожными, передвигаясь на машине в зимних условиях. ”На скользких дорогах необходимо соблюдать хорошую дистанцию, выбирать разумную скорость и избегать резких торможений и маневров, в том числе обгонов”.

Для выяснения всех деталей происшествия начато уголовное делопроизводство. Движение в зоне ДТП восстановлено.

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