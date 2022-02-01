Новости Эстонии
01.02.2022, 13:10

Гуляй, Тарту! В культурной столице употребляют больше наркотиков, чем в Нарве, пьют и курят даже больше Таллинна

 
Анна Теэле Орав
ФОТО: Unsplash

Какова ситуация с алкоголем и наркотиками в крупнейших эстонских городах? В Тарту и Нарве пьют в четыре раза больше алкоголя, чем в Таллинне. Зато травку курят в Таллинне в два раза больше, чем в Тарту.

В прошлом году Институт развития здоровья (TAI) искал в сточных водах Тарту и Нарвы следы самых распространенных в Эстонии наркотических веществ: этанола, никотина, марихуаны, амфетамина, метамфетамина, MDMA, кокаина и метадона.

В обоих городах искали следы одних и тех же веществ, которые искали и в сточных водах Таллинна и Пярну в 2020 году, когда ночная жизнь была ограничена. Но даже объем наркотиков, обнаруженный в 2020 году, поразил аналитиков, особенно учитывая тот факт, что действовали коронаограничения...

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