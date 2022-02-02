Не пропустите! Сегодня начинается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Курсы эстонского языка будут проводиться как в контактной форме, так и онлайн. В онлайн-форме на уровнях А1-С1 будет предложено 160 учебных мест. В контактном обучении на уровнях А1-С1 откроется 784 учебных места в Таллинне, Тарту, Пярну, Маарду, Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве (в т.ч. в Ахтме).

Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

На домашней странице Фонда интеграции можно ознакомиться с расписанием занятий, правилами регистрации на курсы, а также пройти тест на знание эстонского языка.

Зарегистрировавшиеся на контактные курсы должны быть готовы к предъявлению COVID-сертификата при явке на занятия.

В дополнение к традиционным языковым курсам, Фонд интеграции предлагает в начавшемся полугодии возможность принять участие в мероприятиях домов эстонского языка по языковой практике в Таллинне и Нарве, а также в специальных курсах по оттачиванию отдельных языковых навыков.

Информацию о возможностях изучения и практики эстонского языка можно получить на бесплатной консультации в Фонде интеграции, на которую можно зарегистрироваться по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.

Обучение эстонскому языку на курсах Фонда интеграции финансирует Министерство культуры.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.