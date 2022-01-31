Таможня о транзите нефтепродуктов из Беларуси: ни одного нарушения санкционного порядка выявлено не было

"Когда мы берем пробы, а такие случаи были и в прошлом году, мы направляем их в лабораторию или требуем от предпринимателя те же документы, которые подтверждают, что они уже проверены в аккредитированной лаборатории. Такие случаи были и в прошлом году, и до сих пор. Но случаев, когда было бы выявлено, что реально очень творчески подходят, а по-настоящему нарушают санкционный режим, не было выявлено", — пояснил в интервью "Актуальной камере" глава таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Эрик Хельдна.