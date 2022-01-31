Новости Эстонии
31.01.2022, 22:11

Таможня о транзите нефтепродуктов из Беларуси: ни одного нарушения санкционного порядка выявлено не было

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Maksu- ja tolliamet
Foto: Madis Veltman

Стремительный рост экспорта нефтепродуктов в Эстонию из Беларуси, на которую были наложены санкции Евросоюза, стал возможен по причине находчивости местных предпринимателей. Таможня говорит, что ни одного нарушения санкционного порядка выявлено не было, пишет rus.err.

"Когда мы берем пробы, а такие случаи были и в прошлом году, мы направляем их в лабораторию или требуем от предпринимателя те же документы, которые подтверждают, что они уже проверены в аккредитированной лаборатории. Такие случаи были и в прошлом году, и до сих пор. Но случаев, когда было бы выявлено, что реально очень творчески подходят, а по-настоящему нарушают санкционный режим, не было выявлено", — пояснил в интервью "Актуальной камере" глава таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Эрик Хельдна.

То есть, из Беларуси через Эстонию проходят те виды топлива, которые не попали в санкционный список. Например, дистиллят из угольной смолы.

Газета Eesti Päevaleht сообщила сегодня, что Беларусь, попавшая под санкции ЕС, использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов.

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