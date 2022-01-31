Новости Эстонии
31.01.2022, 21:35

Кая Каллас поручила разобраться с белорусским транзитом через Эстонию

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Peaminister Kaja Kallas ütles energiahindade kompenseerimise kohta, et kõigepealt peaks ootama kehtestatud meetmete mõju.
Foto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поручила профильным министерствам выяснить, имело ли место злонамеренное нарушение санкций в отношении Беларуси в ходе транзита через Эстонию нефтепродуктов из этой страны.

"По теме соблюдения санкций против Беларуси государству высказан серьезный упрек. Ситуация выглядит очень плохо, и я отношусь к этому очень серьезно.

Принципиальная внешняя политика должна выражаться и в ее применении дома — если мы договорились о санкциях, мы должны их применять, и если появляются пробелы, то нужно их устранять. В противном случае мы умаляем свою собственную убедительность и голос на международной арене.

Министерство иностранных дел, Министерство экономики и коммуникаций, Налогово-таможенный департамент должны детально вникнуть в подозрения. Компетентные ведомства должны оценить — происходит умышленное уклонение от санкций или злоупотребляют пробелами в законодательстве.

Я позвонила утром министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс и попросила вынести тему для обсуждения на совещании правительства. Цель — максимально быстро понять ситуацию и выяснить, нарушались ли санкции", — прокомментировала сегодняшнюю статью в газете Eesti Päevaleht глава правительства.

Издание сообщило сегодня, что Беларусь, попавшая под санкции ЕС, использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов.

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