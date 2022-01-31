Глава МИД ЭР: правительству нужно пересмотреть политику санкций против Беларуси

"Полного эмбарго в отношении Беларуси не было введено, и в таких случаях всегда есть товары и лица, которые не подпадают под действующие санкции. Хотя транзит белорусских нефтепродуктов через Эстонию в его нынешнем виде является законным, я полностью согласна с тем, что он плохо выглядит на фоне санкций", — приводит слова главы эстонского МИДа rus.err.

"Наши ведомства, занимающиеся контролем за соблюдением санкций, безусловно, справятся со своими задачами, но правительству необходимо в ближайшее время пересмотреть свою политику в отношении санкций против Беларуси", — заявила Лийметс.

По словам Лийметс, она также подняла этот вопрос в ходе состоявшейся в понедельник беседы со своими коллегами из других стран Балтии, чтобы сформировать по нему общую позицию.

Газета Eesti Päevaleht сообщила сегодня, что Беларусь, попавшая под санкции ЕС, использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов.