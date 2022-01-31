Глава штаба Департамента здоровья о смягчении ограничений: можно обсудить, но не стоит спешить

"Мы находимся в такой фазе, что, с одной стороны, все надеемся и ждем, когда сможем выйти из пандемии, а с другой стороны, мы не можем с полной уверенностью и научно достоверно спрогнозировать, что нас в действительности ждет впереди", - сказал Суле. Он согласился, что штамм омикрон вызывает меньшую нагрузку на больницы, но по-прежнему нельзя исключать негативные сценарии.

"Поспешай не спеша", - рекомендует Суле в вопросе смягчения ограничений в нынешней ситуации. Он считает оправданным обсуждение вопроса отмены ковид-сертификатов, но не считает правильным отменять ограничения уже с понедельника следующей недели, как предлагает Центристская партия.

Суле отмечает, что нагрузка на больницы всё-таки понемногу идет в рост. К тому же, по словам специалиста, есть очень большой риск заболевания медперсонала. Если заболеваемость медицинских работников вновь начнет расти, это может поставить под удар функционирование всей системы здравоохранения.

Напомним, что вчера Центристская партия вышла с предложением отменить с 7 февраля использование ковид-сертификатов внутри страны и начать смягчение коронавирусных ограничений. Сегодня эту тему обсудит совет правящей коалиции (куда помимо центристов входит Партия реформ), а завтра - правительство.

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