Центристская партия предложила с 7 февраля отменить паспорта вакцинации и начать смягчение ограничений

Центристы предлагают упразднить с 7 февраля требования предъявлять паспорта вакцинации внутри страны и начать смягчать все ограничения.

Каждый житель Эстонии приложил усилия для того, чтобы защитить себя и своих близких в начавшуюся в 2020 году пандемию коронавируса. С момента начала распространения вируса стационарное лечение потребовалось более чем 14 000 человекам, многие потеряли родных и близких. Сильно пострадала экономика всех стран. Закрылись многие предприятия, тысячи людей остались без работы. В непрогнозируемой и постоянно изменяющейся ситуации правительства стран должны были принимать сложные решения. Люди были вынуждены научиться жить в новой реальности.

В преодолении кризиса приоритетом для Центристской партии были люди — их здоровье и благополучие. С начала пандемии мы стали работать над тем, чтобы каждый желающий мог пройти бесплатную вакцинацию, чтобы медицинским работникам и всем остальным хватало средств индивидуальной защиты и, чтобы медицинская помощь и место в стационаре было обеспечено каждому, кто в этом нуждается. Сегодня каждый заслуживает благодарности. Однако особого внимания достойны медицинские работники и работники передовой. Мы благодарим все учреждения здравоохранения, ученых, местные самоуправления, предприятия, госучреждения, журналистов, правительственные и оппозиционные партии, которые приложили усилия для преодоления этого кризиса.

При введении ограничений с целью сдержать распространение вируса мы исходили потребностей, возможностей и знаний на тот момент. Мы оставляли общество настолько открытым, насколько это позволяла ситуация. Ограничения в свое время помогли сдержать распространение вируса. Однако, к сожалению, негативно повлияли не только на экономику, но и на все общество в целом, главным образом на психическое здоровье людей.