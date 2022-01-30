Центристская партия предложила с 7 февраля отменить паспорта вакцинации и начать смягчение ограничений
Центристы предлагают упразднить с 7 февраля требования предъявлять паспорта вакцинации внутри страны и начать смягчать все ограничения.
Каждый житель Эстонии приложил усилия для того, чтобы защитить себя и своих близких в начавшуюся в 2020 году пандемию коронавируса. С момента начала распространения вируса стационарное лечение потребовалось более чем 14 000 человекам, многие потеряли родных и близких. Сильно пострадала экономика всех стран. Закрылись многие предприятия, тысячи людей остались без работы. В непрогнозируемой и постоянно изменяющейся ситуации правительства стран должны были принимать сложные решения. Люди были вынуждены научиться жить в новой реальности.
В преодолении кризиса приоритетом для Центристской партии были люди — их здоровье и благополучие. С начала пандемии мы стали работать над тем, чтобы каждый желающий мог пройти бесплатную вакцинацию, чтобы медицинским работникам и всем остальным хватало средств индивидуальной защиты и, чтобы медицинская помощь и место в стационаре было обеспечено каждому, кто в этом нуждается. Сегодня каждый заслуживает благодарности. Однако особого внимания достойны медицинские работники и работники передовой. Мы благодарим все учреждения здравоохранения, ученых, местные самоуправления, предприятия, госучреждения, журналистов, правительственные и оппозиционные партии, которые приложили усилия для преодоления этого кризиса.
При введении ограничений с целью сдержать распространение вируса мы исходили потребностей, возможностей и знаний на тот момент. Мы оставляли общество настолько открытым, насколько это позволяла ситуация. Ограничения в свое время помогли сдержать распространение вируса. Однако, к сожалению, негативно повлияли не только на экономику, но и на все общество в целом, главным образом на психическое здоровье людей.
Центристы считают, что ограничения должны действовать только тогда, когда в них есть необходимость и ни дня дольше. Штамм омикрон распространяется быстро, однако нагрузка на больницы стабилизировалась, также существенно сократилось количество нуждающихся в интенсивной терапии.
Сейчас настал момент, когда необходимо отменить использование паспортов вакцинации внутри страны, начать смягчать другие ограничения, пересмотрев в том числе требования к соблюдению карантина близкоконтактными лицами. Необходимо вернуться к такой организации повседневной жизни, при которой, считаясь с существованием вируса, мы не будет оставаться его заложниками и подстраивать свою жизнь под него. Подобную смену тактики в борьбе с вирусом можно наблюдать все чаще. Ряд стран отказывается от ограничений, эксперты все чаще говорят о нецелесообразности ограничений.
Сегодня требование предъявлять паспорта вакцинации и массовое ПЦР-тестирование больше не являются оправданными мерами. Смягчение ограничений придало бы импульс экономике, и, соответственно, здравоохранению. Это обеспечило бы нашему обществу возможность стать более единым и более здоровым, уменьшив возникшее во время кризиса напряжение. Безусловно, возможность бесплатно пройти вакцинацию должна сохраниться, поскольку лучшей защиты от вируса до сих пор не существует. При этом необходимо сосредоточиться на защите от инфекции входящих в группу риска людей.
Фракция Центристской партии в парламенте и правительственная делегация Центристской партии сделают партнеру по коалиции предложение упразднить с 7 февраля паспорта вакцинации и начать смягчение других ограничений.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.