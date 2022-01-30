Вечером под Тапа в снегу застряли около 60 автомобилей. Хаос царил на дорогах по всей Эстонии. Сложные дорожные условияи сохранятся и в воскресенье!

В 21.20 Центр тревоги получил сообщение о том, что на шоссе Пярну-Раквере-Сымеруу в волости Тапа в снегу застряли несколько автомобилей, по последней информации, автомобилей около 60. На место выехали полицейские и спасатели, и по поступившей на данный момент информации к 23.10 транспортные средства смогли продолжить движение.

Также примерно в 20 часов сообщили о застрявших на 133-м км шоссе Таллинн-Нарва в волости Виру-Нигула 2-3 автомобилях, на помощь которым отреагировал патруль полиции, но до приезда полиции люди смогли с посторонней помощью вытащить автомобили. Из волости Саусти в Харьюмаа пришло сообщение об 11 застрявших автомобилях и в 22.30 сообщили о 10 застрявших в снегу автомобилях на дороге Керну-Кохилa в Рапламаа.

Такие сообщение поступили из разных мест Эстонии, а также сообщения о выехавших с дороги автомобилях, но, к счастью, люди не пострадали. Например, в 21.50 в волости Козе сообщили о выехавшем с дороги автомобиле, который не может самостоятельно выбраться из снега, а топливо на исходе. На данный момент известно, что в Козе ситуация уже разрешилась.

Оперативный руководитель Идаской префектуры, старший комиссар полиции Ээрик Пургель подчеркивает, что сейчас разумно будет отказаться от поездок. „Просим жителей сейчас никуда не выезжать на автомобилях, большие и мелкие дороги засыпаны снегом и поэтому крайне трудно проходимы. Все ресурсы занимаются сейчас оказанием помощи застрявшим автомобилям и это делается настолько быстро, насколько это возможно, и просим всех, кто планировал поехать куда-то сегодня ночью, отменить эти поездки", — призывает полицейский к осторожности.

Согласно прогнозу, в воскресенье в Эстонии сохранятся сложные погодные условия: весь день ожидаются осадки при сильном ветре, местами метель.

В течение дня утренняя плюсовая температура местами уйдет в небольшой минус, а местами будет колебаться вокруг нуля.

Поэтому Транспортный департамент предупреждает: дорожные условия будут в течение всего воскресного дня очень сложными: плохая видимость и опасность обледенения.