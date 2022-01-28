Поименно: десять депутатов-центристов воздержались в Рийгикогу от голосования по заявлению о поддержке Украины. Почему?
18 января Рийгикогу на своем заседании принял представленное 28 членами парламента заявление в поддержку территориальной целостности Украины.
За принятие заявления проголосовали 67 депутатов Рийгикогу. В то же время еще 20 зарегистрированных для участия в заседании народных избранников воздержались от участия в голосовании.
Половина из них — из фракции центристов: Дмитрий Дмитриев, Кайдо Хёэвельсон, Мария Юферева-Скуратовски, Андрей Коробейник, Игорь Кравченко, Оудекки Лооне, Наталья Маллеус, Мартин Репинский, Михаил Стальнухин и Марика Туус-Лаул.
Так как в правительстве именно центристам принадлежит портфель министра иностранных дел, то возникает вопрос: почему десять центристов не поддержали проводимую их однопартийцами внешнеполитическую линию?
Из перечисленной выше десятки корреспондентам Delfi удалось связаться по этому вопросу с половиной.
Мартин Репиский отметил, что он не поддерживает инициативу принятия таких заявлений.
"Я не думаю, что это является корректным со стороны парламента — такие заявления не дают никакого результата. Это чистая предвыборная компания, попытка показать себя и выиграть какие-то внутриполитические очки", — сказал парламентарий. В то же время внешнеполитическую линию Эстонии он считает всё-таки правильной.
Почему не поддержала заявление по Украине Марика Туус-Лаул?
"Это что, какая-то охота на ведьм?" — ответила депутат на запрос Delfi. "Во-первых, я, конечно, была в Рийгикогу, но просто меня не было в данный момент на месте. Во-вторых, подобные заявления нужно гораздо лучше прорабатывать. А не так, что сегодня утром представили заявление, и парламентарии побежали как овцы его поддерживать. Надо детально обсуждать формулировки".
Дмитрий Дмитриев и Андрей Коробейник, по их словам, не находились во время голосования в зале заседаний. Коробейник однако заметил, что даже если бы он был в зале, то за заявление бы не проголосовал.
"У меня не было в планах его поддерживать, оно нуждается в более длительном обсуждении. Я чувствую, конечно, озабоченность геополитической ситуацией, но такие заявления не являются зрелыми", — пояснил Коробейник.
Мария Юферева-Скуратовски надеялась на то, что ситуация успокоится. "Я хотела подождать, когда закончатся переговоры США — Россия по тематике безопасности, так как у меня была надежда на то, что благодаря этим переговорам произойдет деэскалация ситуации", — сказала народная избранница.
Заявление Рийгикогу ”В поддержку территориальной целостности Украины (501 AE) представили члены Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, Хейки Хепнер, Прийт Сибул, Михаил Лотман, Урмас Рейнсалу, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Лео Куннас, Урмас Рейтельманн, Хенн Пыллуаас, Рене Кокк, Сийм Похлак, Анти Пооламетс, Яак Валге, Мартин Хельме, Алар Ланеман, Мерри Аарт, Свен Сестер, Тармо Круузимяэ, Райво Тамм, Рийна Сиккут, Хельо Пикхоф, Андрес Метсоя, Юллар Сааремяэ, Рихо Брейвель, Индрек Саар, Уно Каскпейт и Яак Юске.