Поименно: десять депутатов-центристов воздержались в Рийгикогу от голосования по заявлению о поддержке Украины. Почему?

За принятие заявления проголосовали 67 депутатов Рийгикогу. В то же время еще 20 зарегистрированных для участия в заседании народных избранников воздержались от участия в голосовании.

Так как в правительстве именно центристам принадлежит портфель министра иностранных дел, то возникает вопрос: почему десять центристов не поддержали проводимую их однопартийцами внешнеполитическую линию?

Из перечисленной выше десятки корреспондентам Delfi удалось связаться по этому вопросу с половиной.

Мартин Репиский отметил, что он не поддерживает инициативу принятия таких заявлений.

"Я не думаю, что это является корректным со стороны парламента — такие заявления не дают никакого результата. Это чистая предвыборная компания, попытка показать себя и выиграть какие-то внутриполитические очки", — сказал парламентарий. В то же время внешнеполитическую линию Эстонии он считает всё-таки правильной.

Почему не поддержала заявление по Украине Марика Туус-Лаул?

"Это что, какая-то охота на ведьм?" — ответила депутат на запрос Delfi. "Во-первых, я, конечно, была в Рийгикогу, но просто меня не было в данный момент на месте. Во-вторых, подобные заявления нужно гораздо лучше прорабатывать. А не так, что сегодня утром представили заявление, и парламентарии побежали как овцы его поддерживать. Надо детально обсуждать формулировки".

Дмитрий Дмитриев и Андрей Коробейник, по их словам, не находились во время голосования в зале заседаний. Коробейник однако заметил, что даже если бы он был в зале, то за заявление бы не проголосовал.

"У меня не было в планах его поддерживать, оно нуждается в более длительном обсуждении. Я чувствую, конечно, озабоченность геополитической ситуацией, но такие заявления не являются зрелыми", — пояснил Коробейник.