Рийгикогу принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины

За принятие заявления проголосовали 67 депутатов Рийгикогу.

Приводим текст заявления:



”В 2014 году Украина пала жертвой неспровоцированной агрессии, последствия которой до сих пор не ликвидированы, и в Европе происходит быстрая эскалация угроз в сфере безопасности.

Рийгикогу решительно осуждает направленную на Украину агрессию со стороны Российской Федерации. Рийгикогу повторяет свои позиции от 2014 и 2018 гг., согласно которым Рийгикогу осуждает агрессивную деятельность Российской Федерации по отношению к Украине и аннексию Крыма.

Рийгикогу призывает все государства безоговорочно поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Рийгикогу подчеркивает, что ни у одного государства за пределами Европейского союза или Организации Североатлантического Договора нет права вето на расширение этих организаций. Членство Украины в международных организациях — это решение Украины и данных организаций, третьи стороны не обладают правом голоса в этом вопросе.

Рийгикогу придерживается позиции, что ни одно из решений, затрагивающих суверенитет Украины, нельзя принимать заочно. Политика сфер влияния в Европе больше не применяется, и Рийгикогу осуждает любые попытки восстановления сфер влияния в Европе.

Рийгикогу убежден в том, что одна из предпосылок обеспечения мира в Европе — это прекращение агрессии Российской Федерации по отношению к Украине”.