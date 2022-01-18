Рийгикогу принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины(17)
За принятие заявления проголосовали 67 депутатов Рийгикогу.
Приводим текст заявления:
”В 2014 году Украина пала жертвой неспровоцированной агрессии, последствия которой до сих пор не ликвидированы, и в Европе происходит быстрая эскалация угроз в сфере безопасности.
Рийгикогу решительно осуждает направленную на Украину агрессию со стороны Российской Федерации. Рийгикогу повторяет свои позиции от 2014 и 2018 гг., согласно которым Рийгикогу осуждает агрессивную деятельность Российской Федерации по отношению к Украине и аннексию Крыма.
Рийгикогу призывает все государства безоговорочно поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Рийгикогу подчеркивает, что ни у одного государства за пределами Европейского союза или Организации Североатлантического Договора нет права вето на расширение этих организаций. Членство Украины в международных организациях — это решение Украины и данных организаций, третьи стороны не обладают правом голоса в этом вопросе.
Рийгикогу придерживается позиции, что ни одно из решений, затрагивающих суверенитет Украины, нельзя принимать заочно. Политика сфер влияния в Европе больше не применяется, и Рийгикогу осуждает любые попытки восстановления сфер влияния в Европе.
Рийгикогу убежден в том, что одна из предпосылок обеспечения мира в Европе — это прекращение агрессии Российской Федерации по отношению к Украине”.
Заявление Рийгикогу ”В поддержку территориальной целостности Украины (501 AE) представили члены Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, Хейки Хепнер, Прийт Сибул, Михаил Лотман, Урмас Рейнсалу, Пауль Пуустусмаа, Руубен Каалеп, Лео Куннас, Урмас Рейтельманн, Хенн Пыллуаас, Рене Кокк, Сийм Похлак, Анти Пооламетс, Яак Валге, Мартин Хельме, Алар Ланеман, Мерри Аарт, Свен Сестер, Тармо Круузимяэ, Райво Тамм, Рийна Сиккут, Хельо Пикхоф, Андрес Метсоя, Юллар Сааремяэ, Рихо Брейвель, Индрек Саар, Уно Каскпейт и Яак Юске.