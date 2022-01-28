Сийм Каллас рассказал, "в чем проблема" Андруса Ансипа

"Представьте: вы идете на выборы, к примеру, вы наш избиратель, и перед вами партия, лидер которой вдобавок ко всему является премьер-министром. Но какие-то люди заявляют, что на самом деле все плохо и лидер должен уйти. И избиратель начинает думать, а можно ли надеяться на них, или нет, — пояснил Каллас.

На вопрос, в чем проблема Ансипа, Каллас выдвинул два предположения:

”Он уже восемь лет был в стороне, и мне кажется, что он немного беспокоится, что его великие достижения куда-то исчезнут. Что его не будут достаточно уважать. Но также он может просто хотеть этого, так как нынешний председатель ему не очень нравится, и он готов сделать все, чтобы руководителем стал кто-то другой. Но кем может быть этот другой, я не знаю”.