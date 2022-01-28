Сийм Каллас рассказал, "в чем проблема" Андруса Ансипа(3)
Почетный председатель Партии реформ и бывший премьер-министр Сийм Каллас сказал, что критика со стороны его однопартийца Андруса Ансипа в адрес нынешнего председателя партии Каи Каллас говорит о том, что что-то не так.
”Есть один момент: Ансип, который публично требует отставки премьер-министра, то есть председателя [своей] партии. Это, безусловно, очень серьезное дело, так что есть проблемы”, — сказала Каллас в передаче Pealtnägija.
"Представьте: вы идете на выборы, к примеру, вы наш избиратель, и перед вами партия, лидер которой вдобавок ко всему является премьер-министром. Но какие-то люди заявляют, что на самом деле все плохо и лидер должен уйти. И избиратель начинает думать, а можно ли надеяться на них, или нет, — пояснил Каллас.
На вопрос, в чем проблема Ансипа, Каллас выдвинул два предположения:
”Он уже восемь лет был в стороне, и мне кажется, что он немного беспокоится, что его великие достижения куда-то исчезнут. Что его не будут достаточно уважать. Но также он может просто хотеть этого, так как нынешний председатель ему не очень нравится, и он готов сделать все, чтобы руководителем стал кто-то другой. Но кем может быть этот другой, я не знаю”.
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