Андрус Ансип раскритиковал правительство и Каю Каллас: только эгоистичная барышня может считать, что весь мир крутится вокруг нее

"Кае Каллас, видимо, не понравилось, что я критиковал нерешительность правительства в разрешении кризиса. Я отправил много имейлов и писем на эту тему. Темп вакцинации вначале был хорошим. Когда дал знать, что дело затягивается, то получил ответ, что у меня неверные данные", — сказал Ансип. По его словам, адекватной реакции не было.

Ансип говорит, что проблемы начались, когда вакцины просто лежали в холодильнике, когда люди хотели вакцинироваться. "А им говорили — мол езжайте на автобусе из Антсла в Тарту. Сомневающиеся люди не пойдут в такое путешествие", — пояснил он.

"В случае рисков здоровью есть основное правило: сделать самое правильное решение самым легким решением. У нас это сделано не было, и это и есть самая большая ошибка. Нерешительность приносит крайне крупный ущерб. Если же принимаешь решение, то по результату понимаешь, было ли оно правильным или нет", — добавил Ансип.

Что же именно Ансип может вменить Кае Каллас? "Тайное проведение коалиционных переговоров, бюджетная стратегия, конфликты с научным советом… Политика должна быть открытой. Когда все обсуждают вместе, то и решения лучше понимают", — рассказал экс-премьер и добавил, что народ не привлекают к принятию решений.

В одном из интервью Кая Каллас заявила, что в случае ее отставки к власти придет EKRE. Ансип с таким утверждением не согласен: "Я бы себе такого отношения уж точно не позволил. Только эгоистичная барышня может считать, что весь мир крутится вокруг нее".

По слова Ансипа, сильный руководитель может себе позволить признавать ошибки, а слабый этого не сделает. По его мнению, сделать это и извиниться не помешало бы не только Кае Каллас: "Конечно же, Танелю Кийку — его уже никто не воспринимает серьезно, он только говорит-говорит-говорит… С Юллара Ланно уже не смысла требовать извинений, но нужно извиниться за то, что во время кризиса так долго не удалось найти нового руководителя Департаменту здоровья".