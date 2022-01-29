Депутат Рийгикогу Оудекки Лооне про колонизацию Восточной Европы и выход Эстонии из Евросоюза

Часто на страницах порталов и в Facebook можно заметить ваши мнения с защитой России, например, выступаете против санкций. Какую цель вы преследуете этими сообщениями?

Эстония маленькая страна. Величина маленьких стран в их искусстве дипломатии. Ценность маленьких стран в том, что они могут выступать в роли переговорщиков и примирителей. Скандинавские страны, особенно Финляндия, отлично с этим справляются.

Это именно то место, где Эстония может влиять на ситуацию, делать мир лучше. Это значит, что все наши внешнеполитические шаги должны исходить из того, что если где-то кризис, все звонили бы нам и говорили: нам нужна Эстония, они умеют вести переговоры. Я хотела бы, чтобы Эстония была такой страной.

Ваша позиция достаточно необычна в вопросах Евросоюза, НАТО, отношений с Россией.

Я бы не сказала, что необычная, если брать в расчет всю Эстонию. Опять же, если общаться с людьми, читать новости, то начнешь понимать, что большое количество людей, независимо от их национальности, хотят мира, а не милитаризации.

Конечно, Эстония член Евросоюза и НАТО. Теоретически из Евросоюза можно выйти.

До сих пор никто не вышел из НАТО, хотя Франция и пыталась. Однако даже у нее не получилось. С другой стороны, ситуации бывают разные. Каждая страна должна учитывать свои ресурсы, оценивать свои силы. Сейчас Эстонии было бы сложно без ЕС. Мы должны стоять на своих интересах во всех организациях, НАТО, ЕС. А наш интерес в том, чтобы был мир, чтобы были нормальные отношения с соседями.

Вы довольным тем, что Эстония состоит в Европейском союзе?

В Евросоюзе у нас есть возможность влиять на происходящие в ЕС процессы, нежели если бы нас там не было. Скажем так, этот выбор уже сделан. Для нашей страны выход из ЕС нереалистичен. Если взять в пример Великобританию, то это промышленная страна, там много своих заводов, но даже у них возникли сложности. (Великобритания вышла из Европейского союза в 2020 году, процесс занял несколько лет — RusDelfi).