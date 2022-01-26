Депутат Рийгикогу от центристов: Навальный — гражданин России. Санкции не являются верным инструментом

Депутата Рийгикогу Оудекки Лооне некоторые коллеги называют прорусским политиком из-за ее отношения к России. Но она не согласна с этим утверждением. "Я крайне проэстонский политик. Мы все заботимся о нашей родине. Мне не нравится слово ”прорусский”. К тому же у Эстонии много интересов, которые не противоречат российским интересам. У нас много сфер, где мы можем сотрудничать. Цены на электричество, например", — сказала она в интервью RusDelfi.

Лооне призналась, что не посещала митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в этом и прошлом годах. "Нет, я туда не ходила. Но я постоянно выражаю поддержку Джулиану Ассанжу, — добавила она. — Я искренне считаю, что борьба за Ассанжа в какой-то степени важнее".

"Навальный гражданин России, это их дело. Запад говорит, что мы демократичны, мы ни на кого не нападаем… Хотя издевательство над Ассанжем говорит об обратном, это нужно прекратить", — уточнила политик.

По ее словам, ситуация с Навальным — внутренняя политика России. "Я с интересом за этим слежу. Но избегаю принятия четкой позиции. Независимо от того, кто как относится к Навальному и кем его считает, санкции не являются верным инструментом", — резюмировала Лооне.