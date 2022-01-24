Командующий Силами обороны: угрозы безопасности Эстонии нет, возможная переброска войск — это сигнал для России

"Сейчас у нас прямая военная угроза отсутствует. Но отправка сюда дополнительных войск может дать определённый сигнал. И это главная задача. Технически мы можем разместить у нас ещё несколько сотен, если не сказать пару тысяч солдат в подготовленных зонах. В таком случае минимум треть их них можно будет сразу же разместить даже не в палатках, а в больших казармах", — сказал командующий Силами обороны Мартин Херем.