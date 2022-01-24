НАТО объявило о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу

Так, Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск под командованием НАТО. Два истребителя F-35 в Болгарию направят также Нидерланды, корабль нидерландских ВМС и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.

Возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе сейчас также рассматривают США, говорится в заявлении НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил страны, принявшие решение о предоставлении дополнительных сил в распоряжение альянса. «НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточного фланга Североатлантического альянса», — заявил он.

Ранее The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден рассматривает возможность переброски войск в страны Балтии и Восточной Европы. Пока речь идет о небольших контингентах, от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих, а также о передислокации авиации и кораблей. Но если стратегическая ситуация ухудшится, то речь может идти о размещении в Восточной Европе до 50 тыс. американских военных.

Одновременно в саму Украину продолжаются поставки военного снаряжения. 21 января Министерство обороны Эстонии сообщило, что глава ведомства Калле Лаанет и его коллеги из Латвии и Литвы Артис Пабрикс и Арвидас Анушаускас согласовали с США поставки оружия Украине. Так, Эстония передаст стране американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Латвия и Литва — зенитно-ракетные комплексы Stinger. Противотанковые комплексы для армии Украины направила и Великобритания.