НАТО объявило о переброске войск, кораблей и авиации в Восточную Европу(43)
Так, Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск под командованием НАТО. Два истребителя F-35 в Болгарию направят также Нидерланды, корабль нидерландских ВМС и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.
Возможность увеличения своего военного присутствия в Восточной Европе сейчас также рассматривают США, говорится в заявлении НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил страны, принявшие решение о предоставлении дополнительных сил в распоряжение альянса. «НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточного фланга Североатлантического альянса», — заявил он.
Ранее The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден рассматривает возможность переброски войск в страны Балтии и Восточной Европы. Пока речь идет о небольших контингентах, от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих, а также о передислокации авиации и кораблей. Но если стратегическая ситуация ухудшится, то речь может идти о размещении в Восточной Европе до 50 тыс. американских военных.
Одновременно в саму Украину продолжаются поставки военного снаряжения. 21 января Министерство обороны Эстонии сообщило, что глава ведомства Калле Лаанет и его коллеги из Латвии и Литвы Артис Пабрикс и Арвидас Анушаускас согласовали с США поставки оружия Украине. Так, Эстония передаст стране американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Латвия и Литва — зенитно-ракетные комплексы Stinger. Противотанковые комплексы для армии Украины направила и Великобритания.
Обострение ситуации происходит на фоне переговоров России, США и НАТО по безопасности. В середине декабря 2021 года Москва передала Вашингтону и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. Среди них был пункт о нерасширении НАТО на восток, в частности об обязательстве не принимать в состав альянса Украину, а также требование о выводе войск натовские вооруженные силы и технику с территории стран, не являвшихся членами союза в 1997 году. Это, в частности, Болгария и Румыния, куда и направляются сейчас дополнительные подразделения стран альянса. По этим предложениям Россия провела с США и НАТО серию переговоров, но договориться сторонам по указанным пунктам пока не удалось. НАТО называет требования России по сокращению военного присутствия в новых странах альянса неприемлемым.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.