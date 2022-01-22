ГАЛЕРЕЯ | Свиньи, флаги EKRE, диктатура. Митинг на Вабадузе в фотографиях

На месте было около 1500 человек. Хоть и основной лозунг митинга был направлен на снижение цен на электричество, некоторые пришли с баннерами: "Нет вакцинации", "Остановите медицинской террор". Было много критики в сторону правительства и особенно Каи Каллас.

В основном выступающие обращали внимание на рост цен. Некоторые митингующие считают, что биржевой пакет на электричество — свинство. Для лучше иллюстрации кто-то даже надел маску свиньи.





Помимо

Помимо флагов Эстонии людям раздавали флаги EKRE . На месте были все видные политики партии EKRE. На фото выступает председатель консерваторов Мартин Хельме

Особой популярностью до сих пор пользуется Март Хельме. С ним фотографировались, как с голливудской звездой. Кто-то даже приносил ему чеки за электричество и отопление.





Люди фантазировали, как наглядней подать сигнал правительству.





На месте дежурили полицейские и сотрудники муниципальной полиции. В целом мероприятие прошло мирно и без столкновений.





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