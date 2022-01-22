22.01.2022, 14:25
ГАЛЕРЕЯ | Свиньи, флаги EKRE, диктатура. Митинг на Вабадузе в фотографиях(20)
Foto: Taavi Sepp
Митинг против повышения цен на электричество глазами фотографов Delfi.
На месте было около 1500 человек. Хоть и основной лозунг митинга был направлен на снижение цен на электричество, некоторые пришли с баннерами: "Нет вакцинации", "Остановите медицинской террор". Было много критики в сторону правительства и особенно Каи Каллас.
В основном выступающие обращали внимание на рост цен. Некоторые митингующие считают, что биржевой пакет на электричество — свинство. Для лучше иллюстрации кто-то даже надел маску свиньи.
Помимо флагов Эстонии людям раздавали флаги EKRE. На месте были все видные политики партии EKRE. На фото выступает председатель консерваторов Мартин Хельме.
Особой популярностью до сих пор пользуется Март Хельме. С ним фотографировались, как с голливудской звездой. Кто-то даже приносил ему чеки за электричество и отопление.
Люди фантазировали, как наглядней подать сигнал правительству.
На месте дежурили полицейские и сотрудники муниципальной полиции. В целом мероприятие прошло мирно и без столкновений.
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