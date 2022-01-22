22.01.2022, 12:02
ОНЛАЙН | На площади Вабадузе проходит митинг против высоких цен на электричество: зарегистрировались тысячи эстоноземельцев(72)
Сегодня в 12 часов в Таллинне на площади Вабадузе проходит акция, в рамках которой протестующие выразят недовольство правительству из-за высоких цен на энергоносители. Смотрите онлайн-трансляцию!
Галерея с мероприятия:
Партия EKRE организовала автобусы для жителей других уездов, консерваторы планируют до пяти тысяч участников протестной акции.
"Очень сложно прогнозировать, сколько людей придет", — сказал один из организаторов мероприятия Рудольф Йеэсер в пятницу. "Мы для себя обозначили минимум в 5000 человек. Многое зависит и от погоды", — добавил он Delfi.
EKRE не верит, что принятые правительство меры по уменьшению последствий энергокризиса помогут. Партия требует выхода Эстонии из электробиржы и системы закупок CO2.
RusDelfi будет информировать о главных событиях с протестной акции.