Каллас: Россия видит, что теряет контроль

"То, что говорил Лавров, было жестко, но в то же время это хорошая российская пропаганда”, - сказала Каллас в интервью британскому каналу SkyNews.

Она привела в пример утверждения Лаврова, будто запад нарушает соглашения, хотя, по словам Каллас, именно Россия не выполняет свои обещания. ”Всегда проще сказать что-то союзнике и заключить, что НАТО представляет угрозу России”.

”У нас очень неприятный опыт с того времени, когда мир разделился надвое. И сегодня это то, чего хочет Россия. Наверное, Россия видит, что теряет контроль, в то время как эти страны по-прежнему хотят демократического режима, действующих систем и свободы”, — отметила Каллас.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.