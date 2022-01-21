Каллас: Россия видит, что теряет контроль
По словам премьер-министр Каи Каллас, выступление Сергея Ларова в Женеве — пропаганда, которую запад ни в коем случае не должен воспринимать серьезно.
"То, что говорил Лавров, было жестко, но в то же время это хорошая российская пропаганда”, - сказала Каллас в интервью британскому каналу SkyNews.
Она привела в пример утверждения Лаврова, будто запад нарушает соглашения, хотя, по словам Каллас, именно Россия не выполняет свои обещания. ”Всегда проще сказать что-то союзнике и заключить, что НАТО представляет угрозу России”.
”У нас очень неприятный опыт с того времени, когда мир разделился надвое. И сегодня это то, чего хочет Россия. Наверное, Россия видит, что теряет контроль, в то время как эти страны по-прежнему хотят демократического режима, действующих систем и свободы”, — отметила Каллас.
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