21.01.2022, 14:15
В Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена. Они завершились раньше, чем планировалось(56)
ФОТО: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS
В Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет Медуза.
Встреча продолжалась полтора часа. По данным ”Интерфакса”, первоначально предполагалось, что переговоры будут двухчасовыми.
Ожидается, что в ближайшее время Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.
Переговоры между Лавровом и Блинкеном стали четвертыми в серии встреч между представителями России и Запада за последние дни. Эти встречи проходят на фоне сообщений о переброске российских войск к границам Украины и опасений Запада по поводу того, что Россия может начать вторжение в эту страну.