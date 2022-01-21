За рубежом
21.01.2022, 14:15

В Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена. Они завершились раньше, чем планировалось

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ФОТО: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS

В Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, пишет Медуза.

Встреча продолжалась полтора часа. По данным ”Интерфакса”, первоначально предполагалось, что переговоры будут двухчасовыми.

Ожидается, что в ближайшее время Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

Переговоры между Лавровом и Блинкеном стали четвертыми в серии встреч между представителями России и Запада за последние дни. Эти встречи проходят на фоне сообщений о переброске российских войск к границам Украины и опасений Запада по поводу того, что Россия может начать вторжение в эту страну.

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