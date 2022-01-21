В Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена. Они завершились раньше, чем планировалось

Переговоры между Лавровом и Блинкеном стали четвертыми в серии встреч между представителями России и Запада за последние дни. Эти встречи проходят на фоне сообщений о переброске российских войск к границам Украины и опасений Запада по поводу того, что Россия может начать вторжение в эту страну.