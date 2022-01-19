Новости Эстонии
19.01.2022, 13:55

Стало известно, сколько заплатят налогоплательщики за отопление и электричество в президентском дворце

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Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht
Общая сумма расходов на энергию президентской канцелярии за декабр составила почти 20 000 евро.

На прошлой неделе мы писали, что декабрьский счет за электричество президентского дворца составил 15 960 с учетом НСО. Отапливаемая площадь построенного в 1938 году здания президентской канцелярии составляет порядка 2300 квадратных метров, помещения частично отапливаются электричеством.

Сегодня советник по связям с общественностью президентской канцелярии Марианн Судаков подтвердила, что пришел также счет за отопление на сумму 3 788 евро. Таким образом, общий расход на энергию составил около 19 750 евро.

Также ранее стало известно, что общие расходы Канцелярии Рийгикогу на отопление и электричество в дворцовом комплексе на Тоомпеа за декабрь составили в общей сумме 89 748 евро. В прошлом году они были 37 692, то есть более чем на 50 000 евро меньше.

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