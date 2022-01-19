Стало известно, сколько заплатят налогоплательщики за отопление и электричество в президентском дворце

На прошлой неделе мы писали, что декабрьский счет за электричество президентского дворца составил 15 960 с учетом НСО. Отапливаемая площадь построенного в 1938 году здания президентской канцелярии составляет порядка 2300 квадратных метров, помещения частично отапливаются электричеством.

Сегодня советник по связям с общественностью президентской канцелярии Марианн Судаков подтвердила, что пришел также счет за отопление на сумму 3 788 евро. Таким образом, общий расход на энергию составил около 19 750 евро.

Также ранее стало известно, что общие расходы Канцелярии Рийгикогу на отопление и электричество в дворцовом комплексе на Тоомпеа за декабрь составили в общей сумме 89 748 евро. В прошлом году они были 37 692, то есть более чем на 50 000 евро меньше.

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