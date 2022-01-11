Канцелярия президента получила огромный счет за электричество. И это не предел

Отпаиваемая площадь построенного в 1938 году здания президентской канцелярии составляет порядка 2300 квадратных метров. Как сообщила советник по прессе канцелярии Марианн Судаков, здание частично отапливается электричеством.

Счет за отопление канцелярия пока не получила.

”Мы снизили потребление энергии, в том числе тепла, где это возможно, например, за счет уменьшения отопления подсобных помещений”, — отметила Судаков.