ВИДЕО | Хельме: как мы докатились до того, что после 30 лет независимости люди вынуждены побираться из-за 15 евро?

”Я сыронизировал перед своим соратникам по фракции, что Кая Каллас могла бы сказать и о туннеле Хельсинки-Таллинн. В правительстве нет договоренностей, поэтому и невозможно предложить решения”, — заявил Хельме.

По его оценке, из заявления премьера следует, что правительство не готово обсуждать выход с энергетической биржи или отказ от торговли CO2. ”Эта мера, которая сейчас действует, не сработает. Мы уже видели, что в Таллинне она не работает. Люди приходят со счетом и думают, что им его компенсируют, но это не так. На самом деле нужна выписка со счета, доказательство доходов семьи т. д. Люди махнули рукой, а многим просто гордость не позволяет идти и выпрашивать деньги”.

Хельме рассказал, что видел по телевизору, как один житель Ида-Вирумаа назвал поддержку в 10-15 евро хорошим подспорьем. ”Каким образом мы после 30 лет независимости оказались в ситуации, когда люди вынуждены в прямом смысле попрошайничать и какие-то жалкие 15 евро для них — это те деньги, ради которых они готовы заполнять любые ходатайства и побираться?”, — возмущается депутат.

Другого депутата от EKRE ранее возмутило присутствие в зале Рийгикогу охраны Каллас. Более подробно о самом политическом заявлении премьер-министра читайте ЗДЕСЬ.

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