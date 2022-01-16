ФОТОФАКТ | Сегодня очередь в ледовый холл Тондираба была еще длиннее, чем вчера

Как сообщили очевидцы, перед началом мероприятия очередь перед холлом была еще длиннее, чем вчера.

Перед таллинцами и гостями города предстали сильнейшие эстонские фигуристы, а также победители и призеры чемпионата Европы по фигурному катанию. Венчала программу показательных выступлений чемпионка континента в женском одиночном катании, обладательница мирового рекорда Камила Валиева с программой под музыку из фильма "Аватар".

15 января на чемпионате Европы по фигурному катанию разыгрывался последний комплект наград — в женском одиночном катании. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Все подробности чемпионата Европы ЗДЕСЬ.

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