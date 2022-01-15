ФОТО | Перед Тондираба выстроилась огромная очередь

Сегодня в Тондираба на чемпионате Европы по фигурному катанию разыгрываются медали в женском одиночном катании. Из-за ковидных ограничений зал может быть заполнен лишь на 50 %, однако, как передает корреспондент Delfi, зрители продолжают толпиться у касс Тондираба.