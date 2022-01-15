15.01.2022, 18:45
ФОТО | Перед Тондираба выстроилась огромная очередь(8)
Сегодня в Тондираба на чемпионате Европы по фигурному катанию разыгрываются медали в женском одиночном катании. Из-за ковидных ограничений зал может быть заполнен лишь на 50 %, однако, как передает корреспондент Delfi, зрители продолжают толпиться у касс Тондираба.
В 18:40 в кассе корреспонденту Delfi сообщили, что осталось всего два билета.
Очередь образовалась еще и из-за того, что на входе у всех проверяют ковид-паспорта и документы.
Сегодня будет разыгран последний комплект наград — в женском одиночном катании. И мало кто сомневается, что золото вновь отправится в Россию.