Таллиннка Петрыкина была лидером чемпионата Европы, но все медали уехали в Россию(9)
15 января на чемпионате Европы по фигурному катанию разыгрывался последний комплект наград — в женском одиночном катании. И мало кто сомневался, что золото вновь отправится в Россию. Так оно и случилось.
Женская программа началась в 18.45 местного времени. На лед вышла 24-й номер по итогам короткой программы — Александра Головкина из Литвы. Эстонские девушки появились на льду на час позже. В 19.48 свою произвольную программу продемонстрировала Нина Петрыкина, а в 20.03 — Эва-Лотта Кийбус.
Петрыкина откаталась абсолютно идеально и опередила ближайшую преследовательницу более чем на 20 баллов, захватив промежуточное лидерство с суммой баллов 187,07. А вот у Эвы-Лотты Кийбус не обошлось без ошибок, и она проиграла соотечественнице 16 баллов (171,64). Перед двумя разминками фаворитов эстонские спортсменки обеспечили себе 8-е и 11-е места на чемпионате Европы.
Однако главные события на чемпионате Европы — с точки зрения распределения медалей — развернулись ближе к 10 часам вечера, когда на лед вышла последняя разминка, в которой компанию россиянкам — нынешним и бывшим, выступающим за Грузию и Польшу, составила бельгийка Луна Хендрикс, главная возмутительница спокойствия в короткой программе.
4-й номер по итогам короткой программы Анна Щербакова продемонстрировала идеальное катание и набрала фантастические 237 баллов по итогам двух программ. Это отличная заявка на тройку сильнейших. Александра Трусова могла превзойти этот результат, однако упала при исполнении четверного лутца и осталась на промежуточном втором месте. Бельгийка Луна Хендрикс без четвертных прыжком не смогла бороться с россиянками, которые заняли весь пьедестал почета.
Таким образом сборной России удалось завоевать все золотые медали чемпионата Европы. В воскресенье в рамках чемпионата Европы пройдут показательные выступления.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллинн, Эстония
Женщины
Произвольная программа
Положение участниц (еще выступили 6 сопортсменок)
1. Камила Валиева (Россия) — 259.06
2. Анна Щербакова (Россия) — 237.42
3. Александра Трусова (Россия) — 234.36
4. Луна Хендрикс (Бельгия) - 207.97
5. Екатерина Куракова (Польша) - 204.73
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) - 196.75
7. Анастасия Губанова (Грузия) - 188.17
8. Нина Петрыкина (Эстония) — 187.07
9. Виктория Сафонова (Беларусь) - 185.41
10. Алексия Паганини (Швейцария) - 178.10
11. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 171.64