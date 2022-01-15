Таллиннка Петрыкина была лидером чемпионата Европы, но все медали уехали в Россию

Женская программа началась в 18.45 местного времени. На лед вышла 24-й номер по итогам короткой программы — Александра Головкина из Литвы. Эстонские девушки появились на льду на час позже. В 19.48 свою произвольную программу продемонстрировала Нина Петрыкина, а в 20.03 — Эва-Лотта Кийбус.

Петрыкина откаталась абсолютно идеально и опередила ближайшую преследовательницу более чем на 20 баллов, захватив промежуточное лидерство с суммой баллов 187,07. А вот у Эвы-Лотты Кийбус не обошлось без ошибок, и она проиграла соотечественнице 16 баллов (171,64). Перед двумя разминками фаворитов эстонские спортсменки обеспечили себе 8-е и 11-е места на чемпионате Европы.

Однако главные события на чемпионате Европы — с точки зрения распределения медалей — развернулись ближе к 10 часам вечера, когда на лед вышла последняя разминка, в которой компанию россиянкам — нынешним и бывшим, выступающим за Грузию и Польшу, составила бельгийка Луна Хендрикс, главная возмутительница спокойствия в короткой программе.

4-й номер по итогам короткой программы Анна Щербакова продемонстрировала идеальное катание и набрала фантастические 237 баллов по итогам двух программ. Это отличная заявка на тройку сильнейших. Александра Трусова могла превзойти этот результат, однако упала при исполнении четверного лутца и осталась на промежуточном втором месте. Бельгийка Луна Хендрикс без четвертных прыжком не смогла бороться с россиянками, которые заняли весь пьедестал почета.

Таким образом сборной России удалось завоевать все золотые медали чемпионата Европы. В воскресенье в рамках чемпионата Европы пройдут показательные выступления.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллинн, Эстония

Женщины

Произвольная программа

Положение участниц (еще выступили 6 сопортсменок)

1. Камила Валиева (Россия) — 259.06

2. Анна Щербакова (Россия) — 237.42

4. Луна Хендрикс (Бельгия) - 207.97

5. Екатерина Куракова (Польша) - 204.73

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) - 196.75