ВИДЕО | Привившаяся бустерной дозой Каллас сравнила "ультимативный тон" центристов с тоном России в украинском вопросе

Говоря о напряжении в отношениях партнером по коалиции Каллас отметила, что ей совершенно не нравится тон Юри Ратаса. Также ей нравится, что центры общаются через СМИ вместо того, чтобы делать это напрямую. ”Также мне не нравится общение через СМИ”, — заявила премьер. По ее мнению, ультимативный тон Центристской партии можно сравнить с тоном России в украинском вопросе.

Каллас сказала, что открыта для любых разумный предложений.

Партнеры по коалиции соберутся для обсуждения вопроса в понедельник. Напряжение между реформистами и центристами на фоне энергетического кризиса сильно выросло. Так, недавно министр экономики Таави Аас заявил, что если премьер-министр Кая Каллас не примет предложение центристов по смягчению последствий энергетического кризиса, то центристская фракция соберется, чтобы обсудить дальнейшие действия.

По словам Ааса, сохранение коалиции возможно в случае, если реформисты отреагируют на предложение центристов и ”сделают это по существу”.

”Но если ответ будет отрицательным, то я думаю, фракция Центристской партии, которая представила эти предложения, должна будет собраться и решить, что делать дальше”, — сказал министр.

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