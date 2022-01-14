ВИДЕО | Аас: если Каллас не согласится с нашими предложениями, центристы будут решать, что дальше(33)
Министр экономики Таави Аас сказал в четверг вечером Delfi, что если премьер-министр Кая Каллас не примет предложение центристов по смягчению последствий энергетического кризиса, то фракция соберется, чтобы обсудить дальнейшие действия.
Аас отметил, что сейчас нужно действовать быстро, нет причины и времени оттягивать внедрение мер помощи. ”Здесь решающим станет то, насколько быстрой и эффективной будет реакция”, — отметил министр. По его словам, фракция по-прежнему ждет от партнера по коалиции ответа на свои предложения, несмотря на то, что Каллас публично дала понять, что правительство их [предложения] обсуждать не будет.
По словам Ааса, сохранение коалиции возможно в случае, если реформисты отреагируют на предложение центристов и ”сделают это по существу”.
”Но если ответ будет отрицательным, то я думаю, фракция Центристской партии, которая представила эти предложения, должна будет собраться и решить, что делать дальше”, — сказал министр.