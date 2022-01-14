ВИДЕО | Аас: если Каллас не согласится с нашими предложениями, центристы будут решать, что дальше

Аас отметил, что сейчас нужно действовать быстро, нет причины и времени оттягивать внедрение мер помощи. ”Здесь решающим станет то, насколько быстрой и эффективной будет реакция”, — отметил министр. По его словам, фракция по-прежнему ждет от партнера по коалиции ответа на свои предложения, несмотря на то, что Каллас публично дала понять, что правительство их [предложения] обсуждать не будет.