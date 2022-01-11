Экономика
11.01.2022, 20:55

Центристская партия предложила компенсировать домохозяйствам половину потребленной электроэнергии

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ФОТО: Argo Ingvwr

Сегодня на совещании руководства Центристской партии и парламентской фракции центристов принято решение выйти с новым пакетом мер по компенсации высоких цен на энергию как для обычных домашних потребителей, так и для юридических лиц.

"Рост стоимости электроэнергии уже дошел до цен на продукты питания и скоро окажет влияние на ценники потребительских товаров и услуг. У государства есть возможности протянуть жителям руку помощи в виде как краткосрочных, так и долгосрочных решений", — сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.

Краткосрочные меры:

- компенсация юридическим лицам сетевого подключения электричества в полном объеме;

- компенсация всем потребителям газа 50% счета;

- компенсация домашним потребителям 50% потребленной электроэнергии.

Предложения Центристской партии рассчитаны на 3 месяца (январь-март) и суммарно составят 170 млн евро.

Долгосрочные меры:

- компенсация домашним потребителям 20% расходов на установку солнечных панелей;

- повышение темпов сооружения ветропарков.

Подробнее об уже действующем пакете помощи читайте здесь.

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