Центристская партия предложила компенсировать домохозяйствам половину потребленной электроэнергии

"Рост стоимости электроэнергии уже дошел до цен на продукты питания и скоро окажет влияние на ценники потребительских товаров и услуг. У государства есть возможности протянуть жителям руку помощи в виде как краткосрочных, так и долгосрочных решений", — сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.