Центристская партия предложила компенсировать домохозяйствам половину потребленной электроэнергии(13)
"Рост стоимости электроэнергии уже дошел до цен на продукты питания и скоро окажет влияние на ценники потребительских товаров и услуг. У государства есть возможности протянуть жителям руку помощи в виде как краткосрочных, так и долгосрочных решений", — сказал председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд.
Краткосрочные меры:
- компенсация юридическим лицам сетевого подключения электричества в полном объеме;
- компенсация всем потребителям газа 50% счета;
- компенсация домашним потребителям 50% потребленной электроэнергии.
Предложения Центристской партии рассчитаны на 3 месяца (январь-март) и суммарно составят 170 млн евро.
Долгосрочные меры:
- компенсация домашним потребителям 20% расходов на установку солнечных панелей;
- повышение темпов сооружения ветропарков.
Подробнее об уже действующем пакете помощи читайте здесь.
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