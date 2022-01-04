В Таллинне подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление начнется 17 января

”Цель пособия — поддержать семьи с низким и средним уровнем дохода при оплате возросших счетов за электричество, газ и отопление. Жители Таллинна смогут подавать ходатайства о частичной компенсации расходов за период с сентября прошлого по март текущего года. Для компенсации понесенных в сентябре расходов на электричество, газ и отопление заявление необходимо подать не позднее февраля. В марте можно подать ходатайство о возмещении расходов, которые возникли начиная с октября, — уточнила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. — В Таллинне среди потенциальных получателей пособия несколько десятков тысяч семей, в связи с чем мы наняли для обработки заявлений 13 новых сотрудников районных управ, которые проходят обучение в течение этой и следующей недели. Для обслуживания инфолинии Таллинн дополнительно нанял двоих специалистов”.

Предназначенную для подачи ходатайств электронную среду самообслуживания планируется открыть в понедельник, 17 января. В качестве альтернативы можно будет забронировать время приема в отделе социального обеспечения районных управ, работники которых при необходимости помогут с подачей ходатайств.

Таллинн открыл специальную инфолинию для обращений с вопросами о компенсации. Звонки принимаются по телефону 600 6300. Задать вопросы о компенсации расходов на энергию могут горожане и квартирные товарищества. Инфолиния работает по понедельникам с 8.15 до 17.45, со вторника по четверг с 8.15 до 16.45 и по пятницам с 8.15 до 15.45.

По словам Бешкиной, при подаче ходатайства рекомендуется отдать предпочтение электронному самообслуживанию.

”Это позволит подать ходатайство с наименьшими временными затратами, а также поддержит цели по предотвращению распространения коронавируса. Также призываю горожан, которые владеют компьютером на уровне уверенного пользователя, помочь своим пожилым близким с подачей ходатайства, чтобы уберечь их от риска заражения коронавирусом”, — добавила Бешкина.