Предприниматели: высокие цены на электричество повысят стоимость товаров и услуг

Председатель правления сети пекарен Pagaripoisid Меэлис Пярн рассказал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена на электричество поднялась в полтора-два раза, а цена на газ и вовсе в 5 раз: "И продукция дорожает, к сожалению, и сырьё, которое мы покупаем, тоже становится дороже почти каждый день. Мы повысили зарплату работникам на 10-15%, с этим ничего не поделать, потому что люди хотят жить, а жизнь тоже становится дороже каждый день".

В спортивном комплексе Reval-Sport счета за электричество непомерно больше, чем в пекарнях: тут, помимо света и обогрева помещений, большое количество электроэнергии уходит на подогрев воды и насосы.

"У нас одна просьба к правительству — чтобы те люди, которые раньше ходили к нам с тестами на коронавирус, могли бы и сейчас ходить также в спортклубы. Тогда мы смогли бы платить за воду, электроэнергию и тепло", — сказал член правления Reval-Sport Алдур Партасюк.

Многие руководители бизнеса уверены, что нынешние высокие цены как на энергоносители, так и на продукцию сохранятся, и нам придётся их принять и так жить дальше.

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