10.01.2022, 19:31
ГРАФИК | Стабилизация, которая не радует: во вторник цена на электричество будет высокой весь день(16)
Foto: Argo Ingver
Биржевая цена на электричество поднимется во вторник с самого утра и будет держаться до вечера на довольно высоком уровне около 221 евро. Такая стабилизация в случае холодной недели выльется в солидные счета.
Средняя часовая цена электричества составила в декабре 202, 65 евро за мегаватт-час. Она является самой высокой среднемесячной часовой ценой в истории биржи. Год назад среднемесячная цена часа составляла в декабре 45,49 евро за мегаватт-час.
Напомним, что 7 декабря среднесуточная часовая цена составила 469 евро, а максимальная — зашкалила за тысячу евро.