Министр обороны Калле Лаанет: восточный сосед не хочет ни жить сам, ни позволять другим жить в мире и демократии

Министр обороны сказал, что как перед Монументом победы, так и в каждом уголке Эстонии мы поминаем тысячи павших, продавших без вести и пострадавших в Освободительной войне героев, кто отдал за Эстонию самое дорогое — свою жизнь и здоровье.

”Любая война приносит страдания, разрушения и горе, но когда-то заканчивается миром. Люди могут достойно жить и плодотворно работать только в условиях мира. Эстония больше не должна отстаивать себя в одиночестве. У нас есть сильные союзники, вместе с которыми мы защищаем и храним друг друга, но мир, конечно же, не является чем-то само собой разумеющимся. Его следует беречь и обеспечивать каждый день”, — сказал Лаанет.

Министр обороны добавил, что безопасность нашего континента и альянса на самом деле находится в реальной опасности. ”Восточный сосед Европейского Союза не хочет жить сам и позволять другим жить в мире и демократии. Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания, а не независимые страны, народы которых имеют свой язык и культуру, а также неотъемлемое право выбирать направление своего развития и исходя из этого своих партнеров”, — отметил Лаанет.

Память сражавшихся в Освободительной войне почтили сегодня и в Нарве на Петровской площади — в церемонии принял участие канцлер Министерства обороны Кусти Сальм. ”За суверенитет пришлось самоотверженно бороться. В Освободительной войне, длившейся более 13 месяцев, с эстонской стороны погибло несколько тысяч человек, в том числе совершенно ни в чем не повинные мирные жители, которых мы поминаем на сегодня”, — сказал Сальм. ”Свобода была завоевана тяжелой борьбой и человеческими жертвами”.

К подножию Монумента победы в Освободительной войне в Таллинне возложили венки также представители Сил обороны и Кайтселийта. Сегодня представители Кайтселийта и Сил обороны возлагают венки и зажигают свечи у мемориалов Освободительной войны по всей Эстонии.