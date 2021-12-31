Сумма внушительная. Выяснилось, на сколько Таллинн оштрафовал подрядчиков за плохую уборку снега(12)
Всего за декабрь город оштрафует своих подрядчиков по уборке снега на сумму около 100 000 евро. Из них 68 000 будут касаться уборки магистральных дорог, пешеходных переходов и остановок, оставшаяся сумма будет связана с некачественной уборкой внутриквартальных дорог и пешеходных дорожек внутри микрорайонов.
Точные суммы станут ясны в начале января, когда будут окончательно оформлены все акты о приёмке работ и учтены результаты работы последних дней уходящего года.
Старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс вчера рассказал Delfi, что несколько дней назад проблемы с уборкой снега произошли из-за того, что 26 и 27 декабря бригады попросту отдыхали. ”В каком-то смысле их можно понять, 24 и 25 числа они работали, был снегопад”, — понимает Лаатс, но при этом он указывает на последствия — на внутриквартальных улицах было много неубранного снега. По его словам, 8 человек из бригады ушли в отпуск — уехали домой в Украину.
Сейчас Таллинн сосредоточен на вывозе снега со всех районов города. Особое беспокойство доставляет скопившийся на крышах снег и образующиеся сосульки. Поэтому город призывает обращать внимание на карнизы и крыши, и напоминает, что уборка снега и льда с крыш является обязанностью владельцев недвижимости.
Горожан просят незамедлительно сообщать об опасных ситуациях в Муниципальную полицию по номеру 14410.
Как заверил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, обслуживающие предприятия, являющиеся договорными партнерами города, оперативно следят за погодными условиями. Они готовы предупреждать образование наледи, а также осуществлять противогололедную обработку и уборку снега в условиях, когда погода может быстро меняться.
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