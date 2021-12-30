ФОТО и ВИДЕО | Управа Мустамяэ собирается штрафовать коммунальные службы на 6000 евро в день, пока снег не будет убран с улиц

Ежедневно старейшина района Лаури Лаатс вместе со своими коллегами из управы проверяют, как идет уборка снега на внутриквартальных дорогах района. Сегодня Лаатс с коллегами вновь отправились на проверку.

Согласно правилам по уборке, на дороге снежная колея не должна быть глубже 23 см. Сами дороги должны быть очищены в течение 12 часов после того, как закончится снег.

Лаатс говорит, что 26 и 27 декабря бригады фирмы попросту отдыхали. ”В каком-то смысле их можно понять, 24 и 25 числа они работали, был снегопад”, — понимает Лаатс, но при этом он указывает на последствия — на внутриквартальных улицах много неубранного снега.

По его словам, 8 человек из бригады ушли в отпуск — уехали домой в Украину. ”Но это не значит, что наши партнеры не должны выполнять свои обязанности”, — отмечает он. Несмотря на это, управа вместе с фирмой пытается решить проблему. Управа Мустамяэ намерена штрафовать фирму по уборке улиц на 6000 евро в день, пока снег не будет убран с улиц.

Уборка на территориях квартирных товариществ идет согласно графику, о котором жильцов оповещают заранее. ”Есть дома, которые не реагируют на это, а есть те, кто реагируют очень хорошо. Я хочу напомнить всем, особенно автовладельцам: если график висит, то обязательно уберите машину, чтобы нам всем было легче, особенно пешеходам. Потому что на машине можно проехать, а пешеходам, особенно пожилым людям очень трудно ходить”.

Проблема с уборкой снега в Мустамяэ была и прошлой зимой. За прошлый период управа оштрафовала фирму по уборке в общей сложности на 40 000 евро, в этом году по состоянию на декабрь штрафов выписано на 16-17 тысяч евро. ”Если такими темпами они будут работать и дальше, то сумма штрафов в этом году достигнет 30 000 евро”, — говорит старейшина и добавляет, что штраф — это не самоцель. Мустамяэ прежде всего ждет от партнера качественную работу.

Проблемы на парковках квартирных товариществ возникают том числе и из-за жильцов, которые в отведенное время не убирают машины с парковочных мест.