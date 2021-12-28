Политические итоги 2021 года: скандалов меньше, недоверия больше

Бывший ректор Тартуского университета, госконтролер и руководитель Национального музей Алар Карис 31 августа переехал в Кадриорг в качестве нового президента Эстонской Республики. Он был единственным кандидатом на выборах. По слухам, в изначальном списке кандидатов было 5-6 человек, но другие просто отказались. Керсти Кальюлайд была готова продолжить свою работу, но ее конфликт с EKRE и центристами не позволил действующему президенту набрать нужное количество голосов.

Этот год для правительства Каллас выдался сложным. Прежде всего он запомнится перекладыванием ответственности с департаментов на министерства. В стране так и не появился тот, кто смог бы взять эпидемиологическую ситуацию под контроль и наладить темпы вакцинации.

Кая Каллас продолжила борьбу с пандемией. Изначально повеяли как раз шведские ветра. Время работы кафе продлили, некоторые ограничения сняли, максимально оставляя общественные места открытыми. В это время в соседних странах вводили локдаун и запрещали практически все. Но уже в начале весны либеральная Каллас сдалась, ввела карантин и Эстония вернулась в ситуацию марта 2020 года. И впервые попала на первое место по заражаемости в Европе.

Впервые Эстонией начала руководить премьер-женщина. До осени Эстония оставалась единственной страной в Европе, где два главных поста — премьерский и президентский — занимали женщины. На это обратили внимание мировые СМИ. Это резко контрастировало с предыдущим правительством, с лозунгами отдельных представителей ”пусть геи едут в Швецию” и комментариями в сторону главы Финляндии: ”продавщица поднялась до премьер-министра”.

Январь в 2021 году начался с потрясений. Из-за скандала с выдачей кредита на строительство Porto Franco председатель Центристской партии, на тот момент премьер-министр, Юри Ратас распустил коалицию с EKRE и Isamaa. Право на формирование коалиции перешло к победителю выборов 2019 года — Партии реформ. Лидеру реформистов Кае Каллас ничего не оставалось, как позвать в правительстве тех же центристов, но с оговорками. Министром внутренних дел, который отвечает за Департамент полиции и погранохраны, стал полицейский Кристьян Яани. Министерство образования и науки также забрали у центристов, а сам Юри Ратас возглавил Рийгикогу.

Мы снова убедились, нужно крайне основательно обсудить прямые выборы президента Эстонии. Ситуация, когда в демократичной стране президента выбирает по сути один человек — спикер Рийгикогу — не есть хорошо. Зарубежные коллеги верно подметили, придумав заголовок после выборов: Спустя 30 лет после окончания советских правил, Эстония вернулась к выборам с одним кандидатом.

За четыре месяца работы Алар Карис посетил Вырумаа и Ида-Виру, поздравил Достоевского с 200-летием, но при этом пока не дал большого интервью по-русски, и оставил впечатление, которое и должен производить ученый. В меру консервативный, но смотрящий вперед.

Центристы выиграли и проиграли

Осенью прошли муниципальные выборы по всей Эстонии. И это были первые выборы по соседству с коронавирусом. Естественно, пандемия отразилась на политической повестке партий. Многие политологи отметили серость кампаний и лозунгов, все-таки раньше было веселее. Сейчас же время другое, приоритеты другие — не до веселья.

Центристская партия победила в Таллинне, но не получила абсолютного большинства. Впервые за долгие годы. Пришлось звать в Горуправу социал-демократов, которые близки по программе. Отличный результат в столице (как и в нескольких регионах) показала молодая партия Eesti 200 - что ж, горожане требуют изменений.

Но на деле изменилось в столице не слишком многое. Михаил Кылварт остался мэром, Раймонд Кальюлайд остался в Рийгикогу. Да, пришли новые вице-мэры, но за месяцы работы о них не слышно. За исключением, пожалуй, отвечающей за городское планирование Мадле Липпус. Она в протокольном интервью после заступления на пост предложила снизить скорость до 30 км/ч, а уже через несколько часов вынуждена была извиниться за эти слова и объяснять, что ее не совсем верно поняли.

В Ида-Вирумаа, вроде бы, начало что-то меняться. Но с оговорками. В Кохтла-Ярве почти сформировали коалицию без центристов, однако опытные Валерий Корб и Людмила Янченко придумали, как сохранить власть в городе. В Нарве выбрали мэром Катри Райк, но уже через несколько дней после выборов мэра вспыхнул очередной скандал. Кандидата в председатели Горсобрания Сергея Горлача подозревают в подкупе голосов.

Муниципальные выборы подтвердили: местными проблемами лучше заниматься местным. Избирательные союзы, где представлены не политики, по всей Эстонии в целом заняли второе место (на первом Центристская партия). Избиратели продолжают голосовать за людей на местах, а не приехавших из столицы политиков.

Этот политический год выдался проще, если сравнивать с 2019 и 2020 годами. Скандалов и громких заявлений было меньше. Вырос лишь уровень недоверия к власти из-за коронавирусной политики и QR-кодов. Этому подтверждение растущие рейтинги EKRE из оппозиции с их антиковидной повесткой.

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