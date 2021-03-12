ГРАФИКИ | Эстония вышла на первое место в мире по недельному показателю заболеваемости коронавирусом

Недельный показатель заболеваемости в расчете на 100 000 населения в Эстонии равен 116. На втором месте расположилась Чехия (109). Смотрите таблицу!

Также Эстония занимает первое место в базе данных Our World in Data по относительному показателю заболеваемости на миллион жителей.

По показателю кумулятивной заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения за последние две недели мы пока находимся на втором месте после Чехии (1562). Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 1465,1 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

Как мы уже писали ранее, за минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 7237 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1358, то есть 18,8% от общего количества тестов.

По состоянию на утро 12 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 658 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 62 пациентам, из которых 42 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 86 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 41 человека, 13 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались девять человек с коронавирусом: 90-летняя женщина, 87-летний мужчина, 86-летняя женщина, 81-летняя женщина, двое 75-летних мужчин, 74-летний мужчина, 63-летний мужчина и 56-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 695 человек с коронавирусом.

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