ЧП и криминал
26.12.2021, 12:08

Пострадавшая в аварии семья вернулась домой

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Liiklusõnnetus Jänedal
Foto: Rauno Volmar

24 декабря мужчину, женщину и ребенка в коляске сбила машина. Сегодня они вернулись домой.

Как передает полиция, семья вернулась домой и продолжит лечение уже вне больницы.

В пятницу их сбила женщина на Volkswagen в волости Тапа. Сообщение об аварии в деревне Янеда поступило в центр тревоги в 14:20. По имеющимся данным, 40-летний мужчина и 50-летняя женщина шли по обочине с детской коляской, в которой находился младенец, когда их сбил легковой автомобиль Volkswagen. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.

Водитель был трезв и имел права.

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