26.12.2021, 12:08
Пострадавшая в аварии семья вернулась домой(3)
Foto: Rauno Volmar
24 декабря мужчину, женщину и ребенка в коляске сбила машина. Сегодня они вернулись домой.
Как передает полиция, семья вернулась домой и продолжит лечение уже вне больницы.
В пятницу их сбила женщина на Volkswagen в волости Тапа. Сообщение об аварии в деревне Янеда поступило в центр тревоги в 14:20. По имеющимся данным, 40-летний мужчина и 50-летняя женщина шли по обочине с детской коляской, в которой находился младенец, когда их сбил легковой автомобиль Volkswagen. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.
Водитель был трезв и имел права.