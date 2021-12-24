24.12.2021, 16:16
ФОТО и ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелая авария: автомобиль сбил двух пешеходов с коляской, в которой находился младенец(55)
обновлено в 19:19
Сегодня после обеда в волости Тапа произошла авария, в которой пострадали три человека, в том числе младенец.
Сообщение об аварии в деревне Янеда поступило в центр тревоги в 14:20. По имеющимся данным, 40-летний мужчина и 50-летняя женщина шли по обочине с детской коляской, в которой находился младенец, когда их сбил легковой автомобиль Volkswagen. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.
Управлявшая автомобилем 56-летняя женщина была трезва и имеет права соответствующей категории. У автомобиля были зимние шины. Во время аварии дорога была покрыта снегом.
Точная причина ДТП устанавливается.
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