В Эстонии можно купить номерок в бюро полиции, к врачу-специалисту или на экзамен по вождению?(43)
• В интернете торгуют номерками в бюро Департамента полиции и погранохраны
• На самом деле это — мошенничество, потому что в бюро не обслужат того, кто пришел по номерку другого человека
• Также можно купить с рук номерок к врачу или время на сдачу экзамена по вождению
Жительница Таллинна по имени Карина хотела забронировать время в бюро Департамента полиции и погранохраны на ул. Пинна, но обнаружила, что все номерки вплоть до конца февраля включительно выданы, пишет "МК-Эстония".
”А спустя пару дней я увидела в Фейсбуке в одной из групп типа ”Купи-продай” объявление: мужчина продавал номерки в бюро Департамента полиции и погранохраны за 50 евро. На любую дату и время, — делится она. — Это вообще законно? И как человек может забронировать кучу номерков, ведь там требуется имя, фамилия и личный код?”
Номерки в полицию
Действительно, в бюро на ул. Пинна все номерки до февраля разобраны. На Таммсааре теэ можно еще записаться на январь. А, например, в Рапла можно попасть на следующий день. Но много ли жителей Таллинна поедет в Рапла?
Советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк говорит, что пока полиция не получала сообщений о чьих-либо попытках продать свое забронированное время другим людям.
”Но иногда случается, что кто-то пытался прийти на прием в забронированное другим человеком время, — констатирует она. — Однако в таком случае человека не обслуживают”.
Она призывает: ”Просим всех, кто увидит такие объявления или получит такие предложения, сообщить нам об этом. Это можно сделать, например, по электронной почте ppa@politsei.ee или по инфотелефону департамента 612 3000. Если кто-то предлагает за деньги свое забронированное время, можно сказать, что человек продает воздух или обещание, которое невозможно сдержать, если человек делает это злоумышленно, то это, возможно, попытка мошенничества”.
Валк напоминает: время посещения бюро обслуживания можно забронировать только на свое имя, и переоформить бронь на месте в бюро невозможно. Подача ходатайства о получении вида на жительство или гражданства происходит только в заранее забронированное время. И так как подача таких ходатайств занимает достаточно много времени, то на приемы таких посетителей бюро планируют больше времени. Ходатайство о получении или продлении вида на жительство можно подать только в заранее забронированное время в бюро обслуживания в Таллинне, Тарту, Нарвы, Пярну и Йыхви.
Чем же обусловлены такие длинные очереди в бюро Департамента полиции и погранохраны?
”В конце года и начале года свободное время бронирования подачи ходатайств о виде на жительство всегда заканчивается очень быстро, так как многие люди оформляют срочный вид на жительство, например, в связи с переездом на работу в Эстонию впервые, — объясняет она. — В начале нового года начинает действовать новая квота на выдачу вида на жительство на работу и предпринимательство, которая составляет 0,1% от населения. Квоту устанавливает правительство ЭР”.
Поэтому, подчеркивает она, очень важно, чтобы люди, уже проживающие в Эстонии на основании срочного вида на жительство, выдаваемого на пять лет, внимательно следили за сроком действия своих документов.
”Если вы обнаружили, что действие срочного вида на жительство подходит к концу, подайте ходатайство о продлении срочного вида на жительство не менее чем за два месяца до окончания действия вида на жительство, — советует она. — Если забронировать время посещения бюро невозможно, но с последнего ходатайства вида на жительство и сдачи отпечатков пальцев прошло менее шесть лет, то о продлении вида на жительство вы можете ходатайствовать по почте или э-почте”.
Номерки к врачу
Вовремя попасть к врачу-специалисту с какой-либо проблемой — в Эстонии большая проблема. Время ожидания варьируется от месяца до полугода, а к ортодонтам, например, вообще исчисляется годами.
Этой проблеме в стране — уже годы. Еще несколько лет назад люди жаловались, что бесплатно к врачу — через полгода, а платно — хоть послезавтра. И что это ненормально.
Предприимчивые граждане умудряются заработать даже на очередях к врачу.
”Например, у тебя проблема, — делится своим опытом Анастасия. — Идешь к семейному, берешь направление. Потом начинаешь обзванивать регистратуры всех поликлиник и больниц, чтобы записаться. Тебе предлагают разное время: иногда — через неделю, иногда — через месяц или три. Ты это делаешь, чтобы найти самое ближайшее время, но по факту у тебя куча номерков, из которых ты выбираешь. И потом, когда твоя болячка прошла сама собой или ты попал к врачу раньше, можно позвонить в регистратуры остальных больниц и поликлиник и сказать, что тебе больше не нужен номерок, но вот твоей маме/cестре/отцу/брату нужен, и просишь переоформить на другое имя. Я так делала неоднократно — но, конечно, бесплатно. Однако в теории подать объявление и получить за это предварительно еще и деньги — вполне реально. Я видела, что в интернете предлагали номерок к врачу ”за небольшое вознаграждение”.
Пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова говорит, что в Эстонии самые длинные очереди — к медицинскому генетику, кардиохирургу, нейрохирургу и ортопеду. Но в разных регионах и медучреждениях данные могут варьироваться.
”Самые длинные очереди — чаще всего в больницах Таллинна и Тарту, — констатирует она. — И именно к тем врачам-специалистам, куда не нужно направление. Например, к дерматовенерологу, гинекологу, офтальмологу и психиатру”.
Она подчеркивает: чтобы записаться к врачу-специалисту, нужно направление (кроме вышеперечисленных докторов четырех направлений). И к большинству докторов невозможно получить номерок без направления — его наличие проверяют перед тем, как записать человека, и технически привязывают к бронировке.
”В Больничную кассу не поступало информации, что происходит бизнес на номерках к врачам без направлений. Номерок — именной, и его нельзя просто так ”поменять” на другое имя, — считает она. — Если же человек отказывается от бронировки, то номерок переходит следующему желающему”.
Номерки на экзамен
В интернете можно также найти объявления людей, желающих купить номерок на сдачу экзамена по вождению. Мол, слишком долго ждать, поэтому, чтобы все знания к тому времени не выветрились, были готовы заплатить деньги, лишь бы попасть на экзамен поскорее.
Также существует сайт, где за 17,49 евро можно попасть на экзамен быстрее (там мониторят наличие номерков и за деньги предлагают желающим сократить ожидание). И группа в Фейсбуке ”Как быстро получить права”, где тоже помогают быстрее записаться на экзамен и рассматривают основные ошибки, из-за которых люди обычно его проваливают.
”Мы знаем об этой услуге, но никак с ней не связаны, — говорит руководитель отдела прав для наземных транспортных средств Транспортного департамента Ристо Каземяэ. — Со своей стороны мы проинформировали об этом сайте РРА и RIA. На всякий случай напоминаем: следует быть очень осторожными, если вас просят ввести ПИН-коды на различных страницах, в прозрачности которых уверенности нет. Транспортный департамент советует все же бронировать номерок либо через наше самообслуживание в интернете, либо через автошколу. В самообслуживании видно, насколько длинна очередь. Но каждый день какой-то номерок всегда освобождается”.
Номерок можно переоформить на другого человека — но, по словам Каземяэ, это может сделать только автошкола и за пять дней до экзамена. Также время экзамена может изменить сотрудник Транспортного департамента. В самообслуживании имя экзаменуемого поменять нельзя.
”Но в бюро мы только аннулируем или меняем время экзамена, мы не заменяем одного желающего на другого, даже если они хотят, — говорит он. — И никоим образом не одобряем спекуляции на номерках”.
Каземяэ не ответил, насколько длинны сейчас очереди, но сообщил, что ситуация каждый день меняется. Основные две причины длинных очередей — недостаточная подготовленность экзаменуемых, что приводит к большому количеству повторных экзаменов, и неявка на экзамен, из-за чего номерки просто пропадают (в этом году было уже 755 таких случаев, из которых 22 человека не являлись на экзамен повторно).
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