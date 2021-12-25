В Эстонии можно купить номерок в бюро полиции, к врачу-специалисту или на экзамен по вождению?

Валк напоминает: время посещения бюро обслуживания можно забронировать только на свое имя, и переоформить бронь на месте в бюро невозможно. Подача ходатайства о получении вида на жительство или гражданства происходит только в заранее забронированное время. И так как подача таких ходатайств занимает достаточно много времени, то на приемы таких посетителей бюро планируют больше времени. Ходатайство о получении или продлении вида на жительство можно подать только в заранее забронированное время в бюро обслуживания в Таллинне, Тарту , Нарвы , Пярну и Йыхви .

Она призывает: ”Просим всех, кто увидит такие объявления или получит такие предложения, сообщить нам об этом. Это можно сделать, например, по электронной почте ppa@politsei.ee или по инфотелефону департамента 612 3000. Если кто-то предлагает за деньги свое забронированное время, можно сказать, что человек продает воздух или обещание, которое невозможно сдержать, если человек делает это злоумышленно, то это, возможно, попытка мошенничества”.

”Но иногда случается, что кто-то пытался прийти на прием в забронированное другим человеком время, — констатирует она. — Однако в таком случае человека не обслуживают”.

Советник-эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Лийс Валк говорит, что пока полиция не получала сообщений о чьих-либо попытках продать свое забронированное время другим людям.

Действительно, в бюро на ул. Пинна все номерки до февраля разобраны. На Таммсааре теэ можно еще записаться на январь. А, например, в Рапла можно попасть на следующий день. Но много ли жителей Таллинна поедет в Рапла?

”А спустя пару дней я увидела в Фейсбуке в одной из групп типа ”Купи-продай” объявление: мужчина продавал номерки в бюро Департамента полиции и погранохраны за 50 евро. На любую дату и время, — делится она. — Это вообще законно? И как человек может забронировать кучу номерков, ведь там требуется имя, фамилия и личный код?”

Жительница Таллинна по имени Карина хотела забронировать время в бюро Департамента полиции и погранохраны на ул. Пинна, но обнаружила, что все номерки вплоть до конца февраля включительно выданы, пишет "МК-Эстония" .

Чем же обусловлены такие длинные очереди в бюро Департамента полиции и погранохраны?

”В конце года и начале года свободное время бронирования подачи ходатайств о виде на жительство всегда заканчивается очень быстро, так как многие люди оформляют срочный вид на жительство, например, в связи с переездом на работу в Эстонию впервые, — объясняет она. — В начале нового года начинает действовать новая квота на выдачу вида на жительство на работу и предпринимательство, которая составляет 0,1% от населения. Квоту устанавливает правительство ЭР”.

Поэтому, подчеркивает она, очень важно, чтобы люди, уже проживающие в Эстонии на основании срочного вида на жительство, выдаваемого на пять лет, внимательно следили за сроком действия своих документов.

”Если вы обнаружили, что действие срочного вида на жительство подходит к концу, подайте ходатайство о продлении срочного вида на жительство не менее чем за два месяца до окончания действия вида на жительство, — советует она. — Если забронировать время посещения бюро невозможно, но с последнего ходатайства вида на жительство и сдачи отпечатков пальцев прошло менее шесть лет, то о продлении вида на жительство вы можете ходатайствовать по почте или э-почте”.

Номерки к врачу

Вовремя попасть к врачу-специалисту с какой-либо проблемой — в Эстонии большая проблема. Время ожидания варьируется от месяца до полугода, а к ортодонтам, например, вообще исчисляется годами.

Этой проблеме в стране — уже годы. Еще несколько лет назад люди жаловались, что бесплатно к врачу — через полгода, а платно — хоть послезавтра. И что это ненормально.