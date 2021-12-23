Магазины Maxima во время праздников открыты каждый день

”Мы приложили все усилия, чтобы у жителей Эстонии было все необходимое для праздничного стола, и даже больше, и все это по очень хорошей цене. Значительная часть наших сотрудников делает для этого все возможное как во время Рождества, так и Нового года”, — сказала Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti. Помимо сотрудников магазинов, праздничный сезон также является напряженным временем для работников логистического и транспортного отделов компании Maxima, поскольку товары должны быть доставлены в магазины.

Поэтому Maxima привлекает дополнительный персонал как на Рождество, так и на Новый год, чтобы иметь возможность обслужить покупателей во время праздников. ”Мы знаем по прошлым периодам, когда следует ожидать увеличения числа посетителей, и мы хорошо умеем планировать наши графики и подстраиваться под спрос”, — добавила Шапель. По ее словам, усиление персонала будет происходить как за счет штатных, так и временных сотрудников, или рождественских помощников извне компании.

Однако график работы в праздничные дни составляется с учетом личных предпочтений сотрудников. В большинстве магазинов одна смена бывает на Рождество, другая — на Новый год. ”Есть и такие сотрудники, которые с удовольствием работают в праздничные дни, так как Maxima в соответствии с действующим законодательством оплачивает работу в праздничные дни в двойном размере”, — сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.

Сотрудники транспортного отдела компании работают в обычном круглосуточном режиме. Кроме того, опустевшие днем полки заполняют товарами ночью. ”Тем, кому нужно сходить в магазин на Рождество или Новый год, можно не беспокоиться — все магазины Maxima по всей Эстонии открыты в праздничные дни, и они смогут приобрести все необходимое для праздничного стола или подарки”, — подчеркнула Шапель.