Магазины Maxima во время праздников открыты каждый день
Если магазины Maxima по всей Эстонии обычно открыты с 8:00 до 22:00 или с 8:00 до 23:00, на время предстоящих праздников часы работы сокращены на несколько часов.
”Мы приложили все усилия, чтобы у жителей Эстонии было все необходимое для праздничного стола, и даже больше, и все это по очень хорошей цене. Значительная часть наших сотрудников делает для этого все возможное как во время Рождества, так и Нового года”, — сказала Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti. Помимо сотрудников магазинов, праздничный сезон также является напряженным временем для работников логистического и транспортного отделов компании Maxima, поскольку товары должны быть доставлены в магазины.
Поэтому Maxima привлекает дополнительный персонал как на Рождество, так и на Новый год, чтобы иметь возможность обслужить покупателей во время праздников. ”Мы знаем по прошлым периодам, когда следует ожидать увеличения числа посетителей, и мы хорошо умеем планировать наши графики и подстраиваться под спрос”, — добавила Шапель. По ее словам, усиление персонала будет происходить как за счет штатных, так и временных сотрудников, или рождественских помощников извне компании.
Однако график работы в праздничные дни составляется с учетом личных предпочтений сотрудников. В большинстве магазинов одна смена бывает на Рождество, другая — на Новый год. ”Есть и такие сотрудники, которые с удовольствием работают в праздничные дни, так как Maxima в соответствии с действующим законодательством оплачивает работу в праздничные дни в двойном размере”, — сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.
Сотрудники транспортного отдела компании работают в обычном круглосуточном режиме. Кроме того, опустевшие днем полки заполняют товарами ночью. ”Тем, кому нужно сходить в магазин на Рождество или Новый год, можно не беспокоиться — все магазины Maxima по всей Эстонии открыты в праздничные дни, и они смогут приобрести все необходимое для праздничного стола или подарки”, — подчеркнула Шапель.
Если обычно магазины Maxima открыты с 8:00 до 22:00 или с 8:00 до 23:00, в небольших магазинах по воскресеньям с 9:00 до 22:00 или с 9:00 до 21:00, в канун Рождества, 24 декабря, магазины Maxima будут работать в основном с 8:00 до 20:00 или с 9:00 до 20:00. В некоторых магазинах время работы может отличаться. Например, в Таллинне магазины Haabersti и Linnamäe XXX, которые обычно работают круглосуточно, открыты до 21:00, а магазин на Тартуском шоссе работает с 7:00 до 20:00. За пределами Таллинна магазин в Пайде открыт с 8:00 до 20:00.
В первый день Рождества, 25 декабря, почти все магазины Maxima открыты с 10:00 до 22:00, за исключением магазина Kreenholmi в Нарве и Smuuli в Таллинне, а также Haabersti и Linnamäe XXX и магазин XXX в Пярну, которые открыты с 9:00 до 22:00. Во второй день Рождества, 26 декабря, большинство наших магазинов будет открыто с 8:00 до 22:00, а более крупные — с 8:00 до 23:00, за исключением магазинов Anne и Ilmatsalu в Тарту, магазинов в Йыгева, Тюри и на Мустамяэ теэ в Таллинне, которые будут открыты с 9:00 до 22:00. Магазины в Нарва-Йыэсуу, Ряпина и Тамсалу открыты с 9:00 до 21:00. Магазины Haabersti и Linnamäe открыты с 8 утра.
31 декабря магазины Maxima будут работать в основном с 8:00 до 20:00. Магазин на Тартуском шоссе в Таллинне работает с 7 утра, а магазины в Нарва-Йыэсуу, Тамсалу, Синди, Кийли, а также Вахи и Эльва в Тартуском уезде — с 9 утра. Магазины Haabersti и Linnamäe XXX в Таллинне открыты до 22:00. 1 января 2022 года все наши магазины будут открыты с 12:00 до 22:00.
Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. В Эстонии в компании работает более 3700 человек. Каждый день 83 местных магазина Maxima обслуживают в среднем 140 000 человек. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.