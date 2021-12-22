Olerex: мы никого не подслушивали, аудионаблюдение велось для разрешения разногласий

"Компания Olerex никогда не подслушивала беседы своих работников и клиентов, аудионаблюдение велось исключительно в целях защиты имущества и разрешения юридических споров. Цель — защита работников, к примеру, в случае неправильно сделанных заказов или жалоб клиентов", — пояснила изданию Ärileht исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

Она подчеркнула, что работники ничего против этого не имели, наоборот, для многих запись была полезной, они использовали ее для защиты своих прав.

Как мы вчера сообщали, Инспекция по защите данных выдала в середине ноября предприятию Olerex предписание, в котором потребовала прекратить вести аудионаблюдение на заправочных станциях. При этом компании Olerex вынесли предупреждение о штрафе в размере 25 000 евро, если предписание не будет своевременно выполнено.

Учитывая, что к сегодняшнему дню аудиозапись прекращена, то штраф инспекция применять не будет.

По словам Миллер, звукозаписывающие устройства находились на видных местах, об их наличии извещали специальные таблички. Доступа к звукозаписывающим устройствам посторонние лица не имели, для получения записи нужно было представить письменное ходатайство в адрес администрации.

"Сейчас Olerex является единственной крупной сетью заправок в Эстонии, где не ведется аудионаблюдение на станциях обслуживания. Его прекращение повредит прежде всего интересам самих работников", — еще раз повторила Миллер.

По информации газеты Äripäev, из крупных сетей автозаправок разговоры у касс записывает также Circle K. Другие продавцы топлива не считают это необходимым.