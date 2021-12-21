Компания Olerex записывала беседы людей на своих заправках. Вмешалась инспекция

Инспекция по защите данных выдала в середине ноября предприятию Olerex предписание, в котором потребовала прекратить вести аудионаблюдение на заправочных станциях, а также сообщить работникам о связанных с аудиозаписью нарушении.

При этом компании Olerex вынесли предупреждение о штрафе в размере 25 000 евро, если предписание не будет своевременно выполнено.

В пятницу (17 декабря) срок выполнения установленных в предписании требований истек, и, по словам пресс-секретаря AKI Майре Иро, предприятие известило инспекцию о выполнении требований.

"Вести аудионаблюдение на рабочем месте, например, для проверки трудовых обязанностей сотрудников, не допускается. Инспекция по защите данных также не считает допустимым аудионаблюдение, к примеру, при обслуживании клиентов в магазинах и кафе", - пояснила Иро.