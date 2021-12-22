Проверка факта: ненасытная Big Farma пытается заработать на больных коронавирусом?
Совсем свежий пост про пресловутую ненасытную "Биг Фарму", которая хочет заработать (там также фигурирует и уже опровергнутая информация об исключительно вакцинированных, заражающихся омикроном), подтолкнул команду проекта "Докопаемся до правды" исследовать эту тему — вместе со специалистами, разумеется.
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Утверждения, подобные этому, в которых "Биг Фарму" обвиняют в стяжательстве, встречаются нередко в социальных сетях (про естественный иммунитет и иммунитет от вакцинации мы уже писали)
Вот что по этому поводу говорит Кристель Лиис Пыддер, врач неотложной помощи.
Кристель Лиис Пыддер, врач неотложной помощи:
"Для начала — сколько стоит 1 доза COVID-вакцины?
Цены на вакцины со временем менялись, и разные страны платят разные цены. Однако простой и короткий ответ заключается в том, что вакцины от COVID высокие.
Европейский Союз в настоящее время платит 19,50 евро за 1 дозу Pfizer, 25,50 евро за 1 дозу Moderna. Минимальная стоимость составляет 6,75 долларов за 1 дозу Pfizer в Африке. Но и эта сумма слишком велика, особенно если учесть, что страны Африки в регионе Сахары тратят на здоровье одного жителя: 83 доллара в год (расходы на здравоохранение на душу населения). Во многих африканских странах эта сумма составляет всего 20-30 долларов (для сравнения: у Эстонии такой же показатель — 1550 долларов).
Одна доза мРНК-вакцины может быть произведена всего за 1,2 долларов США. И еще один момент для сравнения — в период до пандемии развивающиеся страны платили в среднем 0,8 доллара за дозу других (не COVID) вакцин. По данным People's Vaccine Alliance (организация, которая выступает за доступную и недорогую вакцину COVID для всех), Pfizer / BioNTech и Moderna попросили у правительства на 41 миллиард долларов (!) больше, чем спрогнозированная стоимость вакцин.
Следовательно, нет оснований утверждать, что фармацевтическая промышленность не получает прибыли от вакцин против COVID — она приносит прибыль, причем в больших количествах. НО, несмотря на высокие цены на вакцины COVID, вакцины COVID по-прежнему эффективны/экономичны — и теперь я, наконец, подхожу к главному. Приведу несколько примеров.
В конце октября было опубликовано новое исследование, в котором оценивались клинические результаты и экономическая эффективность различных стратегий вакцинации и их влияние на заболеваемость/уровень смертельных исходов в Южно-Африканской Республике. Исследователи смоделировали несколько различных годичных сценариев, я приведу основные результаты. Отсутствие вакцинации сравнивали, например, с вакцинированием 67% населения, То есть вакцину согласны получить 67% населения, и в день делается 150 000 доз вакцины. Выяснилось, что в случае невакцинации в стране будет потеряно 1 558 700 лет жизни, при вакцинации в 67% только 259 600 лет жизни (прим. ред,: в медицинских исследованиях подсчитывают количество непрожитых лет из-за преждевременной смерти. Исследования проводят с учетом причины смерти, пола, возраста и времени смерти). Иными словами, это означает, что будет потеряно на 83% меньше лет!
Также сравнивались затраты на здравоохранение. Стоимость невакцинации для системы здравоохранения составила, согласно исследованию, 1 766 856 200 долларов, а с учетом дорогостоящей вакцинации — 1 338 803 500 долларов. Разрыв составляет 24%. Другими словами, вакцины не только спасают жизни, но и экономически выгодны. Кроме того, необходимо отметить, что это исследование рассматривало только затраты, непосредственно связанные со здравоохранением, а не затраты на изоляцию или потерянные рабочие дни/продуктивность — если принять и их во внимание, тогда можно довольно уверенно утверждать, что исследование недооценило реальную денежную выгоду вакцин, а значит эффект экономии и реальная финансовая выгода от вакцин еще больше.
Еще одно подобное исследование было проведено в Турции. В нем учитывались как расходы, связанные напрямую с медицинским обслуживанием (пребывание в больнице и реанимации, лекарства, вакцины), так и косвенные расходы (больничные и преждевременные смерти). В сценарии, при котором средняя эффективность вакцин против заражения COVID составляет 90%, а эффективность против передачи вируса — 45%, были получены следующие результаты: по сравнению с полным отсутствием вакцинации было спасено 122 550 жизней, получили 892 536 лет жизни по показателю QALY (1 QALY означает один год безупречного здоровья) и было сэкономлено порядка 3 000 000 000 долларов США.
Во многих странах также были исследованы и рассчитаны конкретные суммы, потраченные на лечение коронавируса в больницах. В Саудовской Аравии тратят в среднем 11 000 долларов на лечение госпитализированного пациента с коронавирусом, отделение интенсивной терапии для госпитализированного пациента — целых 21 000 долларов (самый дорогой случай стоил порядка 36 000 долларов).
Канада сделала более интересные сравнения. В Канаде лечение госпитализированных пациентов с коронавирусом в среднем стоит 12 000 долларов, для нуждающегося в интенсивной терапии — 40 000 долларов. Однако лечение пациента с сердечным приступом в отделении интенсивной терапии стоит около 6 700 долларов, а лечение пациента с другой легочной инфекцией (не COVID) в отделении интенсивной терапии стоит 17 000 долларов. Кроме того, пациенты с коронавирусом нуждаются в более длительной госпитализации, чем другие пациенты с пневмонией (15 вместо 7 дней). И снова факты говорят сами за себя — лечение пациентов с COVID обходится обществу дороже, чем лечение других пациентов, а пациенты с COVID дольше остаются в больнице, что означает, что они занимают койки и кадровые ресурсы дольше, чем другие пациенты. Справедливо ли это по отношению к вакцинированным пациентам без COVID? По отношению ко всему обществу?
Еще хотелось бы поговорить о том, почему реанимация такая дорогая. Пациенту с тяжелым COVID требуется больше различных лекарств и медицинской техники, чтобы выжить (не говоря уже о медицинском персонале). Необходимы мониторы для отслеживания показателей жизнедеятельности (давление, содержание кислорода в крови, пульс и т.д.), необходимы аппараты искусственного дыхания, сменные части аппаратов (фильтры, трубки и т.д.), трубки для интубации, катетеры мочевого пузыря, зонды для питания, различные канюли для вен и артерий, аппараты для диализа (когда собственные почки пациента уже не работают), аппараты искусственного кровообращения и т.д.
И, разумеется, лекарства — ДЕСЯТКАМИ ЛИТРОВ. Все это необходимо для одного пациента! Различные снотворные для обеспечения комфорта пациента и взаимодействия с аппаратом искусственного дыхания (пропофол, дексмедетомидин и др.), миорелаксанты; препараты, воздействующие на сердечно-сосудистую систему обеспечивающие давление и кровоснабжение жизненно важных органов человека, находящегося в шоке (норадреналин, добутамин и т.д); антибиотики для избавления от присоединившейся к COVID бактериальной инфекции; антикоагулянты предотвращающие появление тромбов от COVID и долгого лежания; дексаметазон, чтобы уменьшить смертность от COVID; клинические смеси для зондов, которыми поддерживают пациентов находящихся на аппарате искусственного дыхания; кислород; и так далее — список длинный.
Но кто производит все эти лекарства и машины, необходимые для спасения жизней? Медицинская промышленность. Медицинская промышленность. «Big Farma».
Поэтому у каждого из нас есть выбор. Сколько мы хотим заплатить большой фармацевтической компании? Должны ли мы пройти вакцинацию и заплатить 40 евро за две дозы? Или не вакцинируемся, попадем в реанимацию и получим коктейль из лекарств суммой в 20 000 евро, поскольку иначе не останемся в живых?
Вакцины от COVID в нынешней ситуации непозволительно дороги, но даже несмотря на это, они приносят денежную выгоду. Если бы мы могли еще больше снизить цены на вакцины COVID, мы бы достигли еще большей экономии — как в деньгах, так и в человеческих жизнях. Как развитая страна и общество, мы и весь Европейский Союз обязаны выступить за то, чтобы развивающиеся страны получили возможность иметь для себя безопасные и эффективные вакцины против COVID. Пандемия COVID — это пандемия всего мира, а не только пандемия богатых западных стран. И если мы не победим COVID во всем мире, а только у себя во дворе, то мы все равно проиграем".
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