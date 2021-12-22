Проверка факта: ненасытная Big Farma пытается заработать на больных коронавирусом?



Утверждения, подобные этому, в которых "Биг Фарму" обвиняют в стяжательстве, встречаются нередко в социальных сетях (про естественный иммунитет и иммунитет от вакцинации мы уже Утверждения, подобные этому, в которых "Биг Фарму" обвиняют в стяжательстве, встречаются нередко в социальных сетях (про естественный иммунитет и иммунитет от вакцинации мы уже писали

Вот что по этому поводу говорит Кристель Лиис Пыддер, врач неотложной помощи.

Кристель Лиис Пыддер, врач неотложной помощи:

"Для начала — сколько стоит 1 доза COVID-вакцины?

Цены на вакцины со временем менялись, и разные страны платят разные цены. Однако простой и короткий ответ заключается в том, что вакцины от COVID высокие.

Европейский Союз в настоящее время платит 19,50 евро за 1 дозу Pfizer, 25,50 евро за 1 дозу Moderna. Минимальная стоимость составляет 6,75 долларов за 1 дозу Pfizer в Африке. Но и эта сумма слишком велика, особенно если учесть, что страны Африки в регионе Сахары ​​тратят на здоровье одного жителя: 83 доллара в год (расходы на здравоохранение на душу населения). Во многих африканских странах эта сумма составляет всего 20-30 долларов (для сравнения: у Эстонии такой же показатель — 1550 долларов).

Одна доза мРНК-вакцины может быть произведена всего за 1,2 долларов США. И еще один момент для сравнения — в период до пандемии развивающиеся страны платили в среднем 0,8 доллара за дозу других (не COVID) вакцин. По данным People's Vaccine Alliance (организация, которая выступает за доступную и недорогую вакцину COVID для всех), Pfizer / BioNTech и Moderna попросили у правительства на 41 миллиард долларов (!) больше, чем спрогнозированная стоимость вакцин.

Следовательно, нет оснований утверждать, что фармацевтическая промышленность не получает прибыли от вакцин против COVID — она ​​приносит прибыль, причем в больших количествах. НО, несмотря на высокие цены на вакцины COVID, вакцины COVID по-прежнему эффективны/экономичны — и теперь я, наконец, подхожу к главному. Приведу несколько примеров.