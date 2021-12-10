Правда ли, что, согласно сообщению ВОЗ, переболевшие COVID-19 имеют более высокую вероятность заразиться его новым вариантом — ”Омикроном”, чем не болевшие?(3)
Некоторые СМИ предупреждают, что ранее переболевшие коронавирусом имеют более высокий риск заразиться новым вариантом вируса. "Проверено" решило узнать, соответствует ли это научным данным.
Вариант ”Омикрон” (почему именно вариант, а не штамм, можно прочитать в другом нашем разборе) — B.1.1.529 — зарегистрирован в конце ноября на юге Африканского континента. Спустя всего два дня ВОЗ созвала совещание, на котором присвоила ему букву греческого алфавита и отнесла его сразу к вариантам, вызывающим обеспокоенность, наряду с уже известными ”Альфой”, ”Бетой”, ”Гаммой” и ”Дельтой”. Варианты, вызывающие обеспокоенность, имеют ”геномные изменения, которые по прогнозам или по подтверждённым данным приводят к изменению таких характеристик вируса, как трансмиссивность, тяжесть вызываемого вирусом заболевания, способность уклонения от иммунного ответа, средств диагностики или лекарственных препаратов”. Также они способны ”вызывать интенсивную передачу инфекции среди населения или появление множества кластеров COVID-19 во многих странах, что сопровождается ростом относительной распространённости и числа случаев заболевания, или другие очевидные признаки влияния на эпидемиологическую обстановку, свидетельствующие о возникновении нового источника риска для здоровья населения во всём мире”.
Вариант ”Омикрон” полностью секвенирован, то есть определена его аминокислотная или нуклеотидная последовательность. На сайте Outbreak.Info, визуализирующем данные базы GISAID — библиотеки геномных данных вирусов, отражено, что он имеет как минимум 45 значимых отличий от предыдущих вариантов, из которых 26 мутаций (изменений) и три делеции (потери участка) приходятся на S-белок, на распознавании которого основаны многие из существующих вакцин. Мутации обозначаются кодом ”буква — цифры — буква”, цифра в котором указывает на позицию, в которой произошло изменение, первая буква означает аминокислоту, которая была на этом месте раньше, а вторая — аминокислоту, которая стоит в новой версии. Делеции обозначаются буквами DEL и парой цифр, которые указывают на ”координаты” выпавшего фрагмента.
При этом для определения, какие элементы поменялись на какие, требуется меньше времени, чем на то, чтобы достоверно соотнести изменения в геноме с их влиянием на характеристики. Поэтому учёные всё ещё выясняют в деталях, какие новые свойства варианта закодированы в этих изменениях. При этом само наличие такого количества изменений однозначно говорит, что S-белок ”Омикрона” выглядит значительно иначе, чем S-белок других вариантов, например ”Дельты” или оригинального, уханьского. Механизм защиты от вируса работает следующим образом: антитела, возникшие после вакцинации или перенесённого заболевания, имеют ”фоторобот” фрагмента или вируса целиком, сличают с ним попадающий в организм патоген и в случае узнавания активируют иммунный ответ. Тот факт, что S-белок и другие участки вируса сильно изменились, приводит к тому, что антитела имеют более высокий шанс ”не узнать” их в лицо и не дать организму команду тревоги.
Именно об этом ВОЗ и предупреждает в своём пресс-релизе. Процитируем организацию дословно: ”Предварительные данные, которые, впрочем, носят ограниченный характер, указывают на то, что по сравнению с другими вариантами, вызывающими обеспокоенность, вариант "Омикрон" может повышать риск повторного заражения”. Важную часть этой фразы СМИ упустили, создав впечатление, что переболевшие в принципе более подвержены повторному заболеванию, чем не болевшие, а не что их риск заболеть ”Омикроном” после ”Дельты” выше, чем, скажем, вероятность подхватить ”Йоту” после ”Дельты” или ”Мю” после ”Альфы”.
Впрочем, стоит отметить, что из процитированных выше СМИ некоторые указали эту информацию далее в тексте. ”Российская газета” отметила это во втором абзаце, ”Парламентская газета” и Lenta.ru — в третьем, при этом РИА ”Новости” полностью обошло эту деталь стороной.
Относительно эффективности вакцин против нового варианта ВОЗ достаточно оптимистична: ”Применяемые в настоящее время вакцины продолжают эффективно защищать от тяжёлого течения заболевания и смерти от него”. При этом организация и в отношении вакцин отмечает, что будут проводиться дополнительные исследования. Центр им. Гамалеи уже начал адаптацию вакцин ”Спутник V” и ”Спутник Лайт” под ”Омикрон”, правда, оговорив, что и текущая версия имеет высокий потенциал нейтрализации варианта.
Таким образом, своими заголовками, а порой и статьями полностью СМИ ввели читателей в заблуждение относительно позиции ВОЗ и вероятности заражения новым вариантом для уже переболевших ранее.
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