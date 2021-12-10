Правда ли, что, согласно сообщению ВОЗ, переболевшие COVID-19 имеют более высокую вероятность заразиться его новым вариантом — ”Омикроном”, чем не болевшие?

Вариант ”Омикрон” (почему именно вариант, а не штамм, можно прочитать в другом нашем разборе) — B.1.1.529 — зарегистрирован в конце ноября на юге Африканского континента. Спустя всего два дня ВОЗ созвала совещание, на котором присвоила ему букву греческого алфавита и отнесла его сразу к вариантам, вызывающим обеспокоенность, наряду с уже известными ”Альфой”, ”Бетой”, ”Гаммой” и ”Дельтой”. Варианты, вызывающие обеспокоенность, имеют ”геномные изменения, которые по прогнозам или по подтверждённым данным приводят к изменению таких характеристик вируса, как трансмиссивность, тяжесть вызываемого вирусом заболевания, способность уклонения от иммунного ответа, средств диагностики или лекарственных препаратов”. Также они способны ”вызывать интенсивную передачу инфекции среди населения или появление множества кластеров COVID-19 во многих странах, что сопровождается ростом относительной распространённости и числа случаев заболевания, или другие очевидные признаки влияния на эпидемиологическую обстановку, свидетельствующие о возникновении нового источника риска для здоровья населения во всём мире”.

Вариант ”Омикрон” полностью секвенирован, то есть определена его аминокислотная или нуклеотидная последовательность. На сайте Outbreak.Info, визуализирующем данные базы GISAID — библиотеки геномных данных вирусов, отражено, что он имеет как минимум 45 значимых отличий от предыдущих вариантов, из которых 26 мутаций (изменений) и три делеции (потери участка) приходятся на S-белок, на распознавании которого основаны многие из существующих вакцин. Мутации обозначаются кодом ”буква — цифры — буква”, цифра в котором указывает на позицию, в которой произошло изменение, первая буква означает аминокислоту, которая была на этом месте раньше, а вторая — аминокислоту, которая стоит в новой версии. Делеции обозначаются буквами DEL и парой цифр, которые указывают на ”координаты” выпавшего фрагмента.