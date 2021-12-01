Самые распространенные мифы о коронавирусе vol.4: естественный иммунитет лучше приобретенного с вакциной?
Комментарии, подобные тому что вы видите на картине ниже, встречаются нередко. Сколько правды в том, что естественный иммунитет лучше? Разбираемся!
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Распространенной причиной отказа от вакцинации является неправильное представление о том, что можно дождаться естественного иммунитета, предпочтя инфекцию вакцинации. Но иммунитет, приобретенный инфекцией, может дорого обойтись. Тот факт, что естественный иммунитет может быть сильнее — не ложное утверждение. Однако опасно создавать надежды на то, что вариант переболеть коронавирусом является безопасным и правильным выбором для всех. Наука сегодня предполагает, что лучший иммунитет – гибридный, это когда вы переболели, а потом получили разовую дозу вакцины.
Антитела, вырабатываемые под воздействием этого вируса, могут быть более сильными, чем антитела, полученные с помощью вакцины, но неэтично предлагать людям инфицироваться вирусом, влияние которого на их здоровье неизвестно. Кроме того, такой способ точно не является вариантом для групп риска, для которых коронавирус может быть вопросом жизни и смерти. Это касается не только стариков, но также детей и молодежи. Не говоря уже о возможности получить длительные тяжелые последствия, варианты лечения которых сегодня неясны.
Помимо явного риска тяжелого заболевания или смерти, несколько недавних исследований показывают, что в остальном здоровые люди, выздоровевшие от COVID, имеют значительно повышенный риск долгосрочных серьезных проблем со здоровьем, включая миокардит (воспаление сердечной мышцы), тромбозы и инсульты по сравнению с вакцинированными людьми.
Есть заявления, что врачи не могут быть уверены во влиянии вакцины на здоровье. Однако, можно спросить, почему человек, который хочет получить иммунитет, должен хотеть заразиться потенциально серьезным заболеванием, влияние которого на его или ее здоровье неизвестно? Статистика возможных побочных эффектов вакцин показывает, что вакцина безопаснее коронавируса.
Несколько эстонских исследователей, например вирусолог Андрес Меритс, заявили, что в дополнение к сертификату вакцины у нас также должна быть более продуманная система сертификатов для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Отчасти речь о более доступном способе определить свой уровень иммунитета. Т-клетки, индуцированные против SARS-CoV2, могут быть обнаружены в лабораторных условиях, но это дорогостоящая и трудоемкая задача, которую нельзя широко использовать по этим причинам. Сейчас разрабатываются экспресс-тесты, первый из которых получил одобрение FDA в США.
В то же время надежность этого теста и ему подобных оставляет желать лучшего, и цена этого теста для многих точно останется недоступной (порядка 150 долларов). В Европейском Союзе могут использоваться экспресс-тесты, которые были разрешены для использования благодаря нанесению маркировки CE. В настоящее время в ЕС нет таких тестов для определения активности Т-клеток. Будем надеяться, что по мере развития технологий появятся более точные и доступные по цене тесты.
ВЕРДИКТ: Частично правда, однако упускаются важные детали контекста, поскольку риск серьезных последствий болезни велик.
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