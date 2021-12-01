Самые распространенные мифы о коронавирусе vol.4: естественный иммунитет лучше приобретенного с вакциной?

Распространенной причиной отказа от вакцинации является неправильное представление о том, что можно дождаться естественного иммунитета, предпочтя инфекцию вакцинации. Но иммунитет, приобретенный инфекцией, может дорого обойтись. Тот факт, что естественный иммунитет может быть сильнее — не ложное утверждение. Однако опасно создавать надежды на то, что вариант переболеть коронавирусом является безопасным и правильным выбором для всех. Наука сегодня предполагает, что лучший иммунитет – гибридный, это когда вы переболели, а потом получили разовую дозу вакцины.

Антитела, вырабатываемые под воздействием этого вируса, могут быть более сильными, чем антитела, полученные с помощью вакцины, но неэтично предлагать людям инфицироваться вирусом, влияние которого на их здоровье неизвестно. Кроме того, такой способ точно не является вариантом для групп риска, для которых коронавирус может быть вопросом жизни и смерти. Это касается не только стариков, но также детей и молодежи. Не говоря уже о возможности получить длительные тяжелые последствия, варианты лечения которых сегодня неясны.

Помимо явного риска тяжелого заболевания или смерти, несколько недавних исследований показывают, что в остальном здоровые люди, выздоровевшие от COVID, имеют значительно повышенный риск долгосрочных серьезных проблем со здоровьем, включая миокардит (воспаление сердечной мышцы), тромбозы и инсульты по сравнению с вакцинированными людьми.

Есть заявления, что врачи не могут быть уверены во влиянии вакцины на здоровье. Однако, можно спросить, почему человек, который хочет получить иммунитет, должен хотеть заразиться потенциально серьезным заболеванием, влияние которого на его или ее здоровье неизвестно? Статистика возможных побочных эффектов вакцин показывает, что вакцина безопаснее коронавируса.