Таллинн передал городу Отепя титул зимней столицы
В воскресенье, 19 декабря, вице-мэр Таллинна по вопросам культуры Каарель Оя передал титул зимней столицы городу Отепя. Титул осенней столицы Эстонии принадлежал Нарве.
Титул зимней столицы принял старейшина волости Отепя Яанус Баркала.
«То, как смело и увлекательно город Отепя несет титул зимней столицы уже на протяжении четверти века, может вдохновлять и служить примером для других городов и волостей. Вручая эти регалии, я надеюсь, что зима будет занятной, и все давние планы смогут воплотиться в жизнь - по крайней мере мероприятия, проводимые на свежем воздухе. Пусть начавшийся снегопад подарит нам снежный покров, который сохранится как минимум до дня весеннего равноденствия», - отметил на церемонии вице-мэр Таллинна Каарель Оя.
Город Отепя приветствовал титул зимним рынком на центральной площади и открытием пивоварни Нуустаку. Заключительным аккордом праздника стал концерт Иво Линна и Антти Каммисте.
Отепя будет нести этот титул до 20 марта. Затем титул весенней столицы примет город Тюри.