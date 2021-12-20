Таллинн передал городу Отепя титул зимней столицы

«То, как смело и увлекательно город Отепя несет титул зимней столицы уже на протяжении четверти века, может вдохновлять и служить примером для других городов и волостей. Вручая эти регалии, я надеюсь, что зима будет занятной, и все давние планы смогут воплотиться в жизнь - по крайней мере мероприятия, проводимые на свежем воздухе. Пусть начавшийся снегопад подарит нам снежный покров, который сохранится как минимум до дня весеннего равноденствия», - отметил на церемонии вице-мэр Таллинна Каарель Оя.